為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    金門調解案成立率74.26％ 蔡錦駒、陳無艷將赴台受頒總統感謝狀

    金門縣長楊鎮浯（中）致贈紀念酒和程儀給將赴台接受表揚的資深「公道伯」蔡錦駒（左二）、陳無艷（右二）。（記者吳正庭攝）

    金門縣長楊鎮浯（中）致贈紀念酒和程儀給將赴台接受表揚的資深「公道伯」蔡錦駒（左二）、陳無艷（右二）。（記者吳正庭攝）

    2021/11/03 16:54

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣調解委員蔡錦駒、陳無艷服務31年，促進地方和諧有功，赴台接受內政部表揚前，縣長楊鎮浯今天在縣府與兩人會面時贈送紀念酒及程儀，感謝兩人長期擔任「公道伯」為地方排解糾紛、減少訟源。

    金城鎮調解委員會委員蔡錦駒、烈嶼鄉調解委員會委員陳無艷，將於11月10日前往台北市財團法人張榮發基金會國際會議中心接受內政部「資深調解委員服務年資30年以上」的表揚活動，屆時將由內政部代轉總統蔡英文頒發的感謝狀。

    楊鎮浯說，除烏坵鄉公所因人數太少未設置，其餘鄉鎮都設有調解委員會，於受理民眾申請或由地檢署轉介案件後，即安排日程由調解委員進行調解；根據縣府民政處統計，金門在去年度受理調解件數為202件，調解成立件數150件，調解成立率為74.26％，成效不錯。

    楊鎮浯說，調解委員屬無給職，蔡、陳委員長年奉獻為民眾化解糾紛，擔任地方「公道伯」，30年如1日，對於促進地方和諧、疏解訟源功不可沒。

    蔡錦駒被楊鎮浯問及排解紛爭經驗時指出，擔任委員已成了一種社會責任，隨著時代變遷，調解項目也漸漸不同，近來多了不少交通案件，其中又和大學生有關，這些外來客，可能在台灣本島騎車的習慣與地區不同，又遇到地區有許多叉路，因此容易和駕車者發生事故；陳無艷說，烈嶼鄉（小金門）比較單純，但多年來看過不少如土地問題等糾紛，仍希望透過調解，大家能以和為貴。

    金門調解委員蔡錦駒（左）被縣長楊鎮浯（右）問及排解紛爭經驗時指出，近來多了不少交通案件，其中又和大學生有關，應再多注意這些現象。（記者吳正庭攝）

    金門調解委員蔡錦駒（左）被縣長楊鎮浯（右）問及排解紛爭經驗時指出，近來多了不少交通案件，其中又和大學生有關，應再多注意這些現象。（記者吳正庭攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    桃13區徵求下屆調解委員 任期4年至2026年6月底
    2021/10/19 19:12

    桃13區徵求下屆調解委員 任期4年至2026年6月底
    當「公道伯」35載 蘇澳調解會主席石茂雄獲表揚
    2021/08/25 13:49

    當「公道伯」35載 蘇澳調解會主席石茂雄獲表揚

    掌握拜登經濟學商機
    孫女「摸過空盒」遭美妝店誣告偷東西 阿公上調解會討公道
    2020/09/16 20:54

    孫女「摸過空盒」遭美妝店誣告偷東西 阿公上調解會討公道
    屏東調解高手陳世軒 年「喬」百案
    2020/09/10 15:03

    屏東調解高手陳世軒 年「喬」百案

    流感季這兩招 守護家中過敏、氣喘兒
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播