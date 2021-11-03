金門調解案成立率74.26％ 蔡錦駒、陳無艷將赴台受頒總統感謝狀

金門縣長楊鎮浯（中）致贈紀念酒和程儀給將赴台接受表揚的資深「公道伯」蔡錦駒（左二）、陳無艷（右二）。（記者吳正庭攝）

2021/11/03 16:54

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣調解委員蔡錦駒、陳無艷服務31年，促進地方和諧有功，赴台接受內政部表揚前，縣長楊鎮浯今天在縣府與兩人會面時贈送紀念酒及程儀，感謝兩人長期擔任「公道伯」為地方排解糾紛、減少訟源。

金城鎮調解委員會委員蔡錦駒、烈嶼鄉調解委員會委員陳無艷，將於11月10日前往台北市財團法人張榮發基金會國際會議中心接受內政部「資深調解委員服務年資30年以上」的表揚活動，屆時將由內政部代轉總統蔡英文頒發的感謝狀。

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楊鎮浯說，除烏坵鄉公所因人數太少未設置，其餘鄉鎮都設有調解委員會，於受理民眾申請或由地檢署轉介案件後，即安排日程由調解委員進行調解；根據縣府民政處統計，金門在去年度受理調解件數為202件，調解成立件數150件，調解成立率為74.26％，成效不錯。

楊鎮浯說，調解委員屬無給職，蔡、陳委員長年奉獻為民眾化解糾紛，擔任地方「公道伯」，30年如1日，對於促進地方和諧、疏解訟源功不可沒。

蔡錦駒被楊鎮浯問及排解紛爭經驗時指出，擔任委員已成了一種社會責任，隨著時代變遷，調解項目也漸漸不同，近來多了不少交通案件，其中又和大學生有關，這些外來客，可能在台灣本島騎車的習慣與地區不同，又遇到地區有許多叉路，因此容易和駕車者發生事故；陳無艷說，烈嶼鄉（小金門）比較單純，但多年來看過不少如土地問題等糾紛，仍希望透過調解，大家能以和為貴。

金門調解委員蔡錦駒（左）被縣長楊鎮浯（右）問及排解紛爭經驗時指出，近來多了不少交通案件，其中又和大學生有關，應再多注意這些現象。（記者吳正庭攝）

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