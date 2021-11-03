苗縣三義代表會促公所發5000促進經濟 苑裡也盼發千元

三義、苑裡代表會各促公所發放5000、1000元現金。圖為三義鄉公所。（資料照）

2021/11/03 16:42

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今年因武漢肺炎疫情爆發，影響民生經濟，近來中央政府也發放五倍券，希望能振興經濟。苗栗縣三義鄉代會也函文三義鄉公所，希望能發放5000元給鄉民，但三義鄉公所考量金額龐大且是否牴觸預算法，希望再跟鄉代會協商。而苑裡鎮代會也提案希望發放1000元現金。

三義鄉長呂明忠指出，三義鄉人口超過1萬5000人，若每人發放5000元現金，總金額將高達7千多萬，雖然鄉公所財政仍可以負擔，但仍是不小開銷，且可能牴觸預算法第23條。

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呂明忠補充說，以堪稱全國最富裕的地方鄉鎮市公所彰化縣大村鄉為例，之前發放的振興禮金為2000元，他考量可以與代表會商討調降發放金額，畢竟數千萬元若用在發展三義鄉觀光與建設，也能做不少事。

另外，苑裡鎮代會認為因疫情衝擊民生經濟，也提案希望鎮公所能發放1000元現金給苑裡鎮民，盼能造福鄉親。苑裡鎮長劉秋東則表示，以苑裡鎮設籍人口數約4萬4000多人計算，金額龐大，而苑裡鎮公所目前仍在為苑裡公有零售市場重建案爭取經費奔波，將再研議。

呂明忠強調，近來將朝開代表會定期會，會中會再跟代表會充分溝通，討論出合適的方案屆時再跟鄉親報告。

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