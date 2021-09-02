金門普發5000元紙上申請2天破萬件 9/12、9/13左右入帳
2021/09/02 21:40
〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天說，兩天來，已有1萬0552人紙上申請5000元紓困金；縣長楊鎮浯說，原則上，只要有一定的量就先作紓困金的發放，預計第一階段收件覆核完成後，9月12、13日左右就會有第一批紙本申請紓困金入帳。
金門縣普發5000元紓困金，對象包含2021年7月20日即設籍金門縣者及取得居留證為金門縣地址的外籍和中國籍配偶，人數約13萬9700多人，除了8月30日已針對地區4類弱勢族群約3.3萬鄉親，依既有資料將紓困金直接入戶，不需申請，其餘符合資格者可在9月1日起到9月30日，透過紙本、郵寄和9月6日才啟動的線上作業共3種方式提出申請。
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楊鎮浯在民政處長蔡西湖等人陪同下，到金城鎮、金湖鎮公所關切紙本申請紓困金狀況，同時慰問第一線辛苦收件及初核人員。
楊鎮浯說，9月1日到9月30日的申請期間內，將會分階段，只要有一定的量就先做紓困金的發放。目前規畫採3波發放作業，第一次撥款作業預計9月14日前，第二次發放預計9月27日前，第三次預計10月11日前辦理撥付作業，屆時民眾可上申請系統查詢申辦進度。
縣府統計，9月1日申請紙本件數達6776件，9月2日有3776件，兩天合計1萬0552件，縣府將盡快作業，最後一筆發放也不會遲於10月11日左右。
縣府說，符合申請資格的金門縣民，需持有土地銀行、郵局及金門信用合作社等其中一家金融帳戶，原則以匯入當事人帳戶為主。申請方式有紙本、郵寄及線上申請，詳細申請方式可上民政處網站參閱縣府公告。