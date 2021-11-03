教團質疑私校不正採購 教育部：接獲檢舉事證立送檢調

高教工會揭露私立大專校院疑似有不正採購標案，如得標廠商多屬家族裙帶關係，憂恐造成圍標掏空私校資產；教育部下午表示，私校採購須訂定董監事二等親買賣行為規範，若接獲標案不法檢舉具體事證，將立即移送檢調單位查處。（資料照）

2021/11/03 15:55

〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會今（3日）上午透過公開資訊，揭露私立大專校院疑似有不正採購標案，如得標廠商多屬家族裙帶關係，憂恐造成圍標掏空私校資產；教育部下午表示，私校採購須訂定董監事二等親買賣行為規範，若接獲標案不法檢舉具體事證，將立即移送檢調單位查處。

教育部表示，私立大專校院辦理採購案件，皆應依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」訂定管理規章、作業程序與內部控制點，並透過內部稽核進行監督管理；又採購案若符合「政府採購法」之要件，則應受政府採購法規範，將招標公告等相關資料登於政府採購公報，並公開於資訊網路。

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教育部指出，而依據上述辦法法第11條及第12條規定，學校董事、監察人或校長配偶及二親等以內親屬與學校進行買賣等行為，應訂定相關規範。並強調，若接獲學校標案有不法情事之檢舉，一旦查獲明確具體事證，將立即移送檢調單位查處。

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