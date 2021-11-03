為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    教團質疑私校不正採購 教育部：接獲檢舉事證立送檢調

    高教工會揭露私立大專校院疑似有不正採購標案，如得標廠商多屬家族裙帶關係，憂恐造成圍標掏空私校資產；教育部下午表示，私校採購須訂定董監事二等親買賣行為規範，若接獲標案不法檢舉具體事證，將立即移送檢調單位查處。（資料照）

    高教工會揭露私立大專校院疑似有不正採購標案，如得標廠商多屬家族裙帶關係，憂恐造成圍標掏空私校資產；教育部下午表示，私校採購須訂定董監事二等親買賣行為規範，若接獲標案不法檢舉具體事證，將立即移送檢調單位查處。（資料照）

    2021/11/03 15:55

    〔記者吳柏軒／台北報導〕高教工會今（3日）上午透過公開資訊，揭露私立大專校院疑似有不正採購標案，如得標廠商多屬家族裙帶關係，憂恐造成圍標掏空私校資產；教育部下午表示，私校採購須訂定董監事二等親買賣行為規範，若接獲標案不法檢舉具體事證，將立即移送檢調單位查處。

    教育部表示，私立大專校院辦理採購案件，皆應依「學校財團法人及所設私立學校內部控制制度實施辦法」訂定管理規章、作業程序與內部控制點，並透過內部稽核進行監督管理；又採購案若符合「政府採購法」之要件，則應受政府採購法規範，將招標公告等相關資料登於政府採購公報，並公開於資訊網路。

    教育部指出，而依據上述辦法法第11條及第12條規定，學校董事、監察人或校長配偶及二親等以內親屬與學校進行買賣等行為，應訂定相關規範。並強調，若接獲學校標案有不法情事之檢舉，一旦查獲明確具體事證，將立即移送檢調單位查處。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高教工會查8所私校疑不正採購 恐損師生權益
    2021/11/03 11:34

    高教工會查8所私校疑不正採購 恐損師生權益
    半數私校28年沒調鐘點費 兼任師同專任工僅月收27K
    2021/09/28 13:15

    半數私校28年沒調鐘點費 兼任師同專任工僅月收27K

    台中建商大舉西進 海線成購屋甜區
    5月有教師被逼到校 高教工會籲教部明定教師可居家遠距
    2021/09/08 19:44

    5月有教師被逼到校 高教工會籲教部明定教師可居家遠距
    中原大學欠薪被罰逾百萬 教團籲再不改就啟動校長解聘程序
    2021/08/11 12:47

    中原大學欠薪被罰逾百萬 教團籲再不改就啟動校長解聘程序

    流感季這兩招 守護家中過敏、氣喘兒
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播