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    八大行業11/2起有條件開放 侯友宜：安全無虞就會開放

    針對八大行業開放，新北市長侯友宜表示，中央公布指引後，市府會重新檢視相關行業，只要安全無虞，就會朝開放的方向走。（記者賴筱桐攝）

    針對八大行業開放，新北市長侯友宜表示，中央公布指引後，市府會重新檢視相關行業，只要安全無虞，就會朝開放的方向走。（記者賴筱桐攝）

    2021/11/03 10:10

    〔記者賴筱桐／新北報導〕中央流行疫情指揮中心宣布，無陪侍的酒店、茶室、夜店等八大行業，從11月2日起有條件開放營業，從業人員與顧客都須接種疫苗。被問到是否與中央同步，新北市長侯友宜今天表示，待中央公布明確的指引後，新北市會檢視相關行業，目前正在研究是否打完1劑疫苗再加上快篩，只要安全無虞、謹慎面對，就會朝開放的方向走。

    侯友宜今天主持市政會議指出，新北市已經連續1週以上沒有新增本土病例，境外移入個案也都是1例或是0，但仍要把防疫做好；他強調，口罩具有防護效果，是避免疫情擴散的重要配備，很多場合雖然規定可以拿下口罩，但必須嚴格遵守規定，例如頒獎或照相時可脫下口罩，但拍完照應立刻戴起口罩。

    侯友宜表示，如果全球疫情舒緩，2劑疫苗施打到一定程度，台灣朝開放的方向走，和全球接軌、與病毒共存是未來趨勢，中央逐步宣布各行各業開放，原則上新北市所有行業開放都會跟中央同步，市府審慎評估後，該開放就開放，但屬於新北市的特性，部分特殊行業會謹慎面對，有些行業必須透過專案申請、核定，希望做到安全無虞，讓民眾回到新型態的安全生活模式。

    針對八大行業是否祭出比中央更嚴格的防疫管制措施，侯友宜會後受訪表示，目前市府正在研究從業人員或消費者，是否能夠打完1劑疫苗再加上快篩，或是採取其他模式，因應每個地區狀況不同，必須分別檢視行業，以謹慎的態度處理。

    侯友宜說，目前新北市第1劑疫苗涵蓋率約7成多，第2劑3成多，有些人沒辦法打滿2劑疫苗，因此要檢視行業別，原則上如果不是密切接觸，而且沒有陪侍，在安全無虞的情況下，會採取比較寬鬆的政策，如果有陪侍，在安全上必須採取更周延的方式，新北市八大行業不多，等中央公布指引後，將由業者提出申請，由市府審核。

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