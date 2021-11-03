員工湊不齊！台北信義區夜店開不了 復業首夜警方臨檢撲空

信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

2021/11/03 01:20

〔記者姚岳宏／台北報導〕考量國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心上週宣布，11月2日至15日維持疫情警戒標準為第二級，但公布八大行業（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等），無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放；夜店林立的台北市信義警分局為強化轄區治安維護，今天（3日）凌晨規劃執行擴大臨檢專案勤務，針對轄區內復業夜店、飲酒店等易滋事場所進行臨檢查察。

但大批警力卻撲了個空，信義區幾間大型夜店皆未營業，據了解，主要是因為週二深夜本來就不是夜店熱門時段，加上政府規定，從業人員全部要完成至少接種一劑疫苗並滿14天，店家找不齊接種過疫苗的員工上班，乾脆就暫不營業，等過一兩天湊齊可上班員工再行復業。

請繼續往下閱讀...

信義分局凌晨動員5個派出所及警備隊，共計55名警力，查察8處營業場所，由分局長范織坤親自帶隊，率同偵查隊、行政組等相關業務單位人員，統合分局所屬警力，陸續前往信義商圈夜店、飲酒店、KTV等場所查察臨檢，展現政府及警方防制酒後鬥毆決心，避免業者投機心態。

警方擴大臨檢時，在松仁路的Inhouse餐酒館，查獲1名被家人報失蹤、20歲的段姓女子。

警方說，未來夜店復業後，除要求業者務必落實實聯制及市府防疫管理措施指引外，也呼籲業者如消費者有滋事、糾紛徵兆或其他不法情事，務必立即通報警方到場處理，若有聚眾鬥毆、滋事等情形，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法