為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    員工湊不齊！台北信義區夜店開不了 復業首夜警方臨檢撲空

    信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

    信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/11/03 01:20

    〔記者姚岳宏／台北報導〕考量國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩且穩定控制，中央流行疫情指揮中心上週宣布，11月2日至15日維持疫情警戒標準為第二級，但公布八大行業（歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店/廊、理容院等），無陪侍服務者，符合防疫管理得有條件開放；夜店林立的台北市信義警分局為強化轄區治安維護，今天（3日）凌晨規劃執行擴大臨檢專案勤務，針對轄區內復業夜店、飲酒店等易滋事場所進行臨檢查察。

    但大批警力卻撲了個空，信義區幾間大型夜店皆未營業，據了解，主要是因為週二深夜本來就不是夜店熱門時段，加上政府規定，從業人員全部要完成至少接種一劑疫苗並滿14天，店家找不齊接種過疫苗的員工上班，乾脆就暫不營業，等過一兩天湊齊可上班員工再行復業。

    信義分局凌晨動員5個派出所及警備隊，共計55名警力，查察8處營業場所，由分局長范織坤親自帶隊，率同偵查隊、行政組等相關業務單位人員，統合分局所屬警力，陸續前往信義商圈夜店、飲酒店、KTV等場所查察臨檢，展現政府及警方防制酒後鬥毆決心，避免業者投機心態。

    警方擴大臨檢時，在松仁路的Inhouse餐酒館，查獲1名被家人報失蹤、20歲的段姓女子。

    警方說，未來夜店復業後，除要求業者務必落實實聯制及市府防疫管理措施指引外，也呼籲業者如消費者有滋事、糾紛徵兆或其他不法情事，務必立即通報警方到場處理，若有聚眾鬥毆、滋事等情形，警方必定依法嚴辦，絕不寬貸。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

    信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

    信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

    信義警方動員大批警力前往夜店區臨檢卻撲了個空，夜店均未開門。（記者姚岳宏翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    人客還沒來！台北市無陪侍服務場所復業首日 警察先來臨檢
    2021/11/03 00:19

    人客還沒來！台北市無陪侍服務場所復業首日 警察先來臨檢
    台北市八大解封4家搶先 信義區夜店、老牌三溫暖店今可迎賓
    2021/11/02 18:53

    台北市八大解封4家搶先 信義區夜店、老牌三溫暖店今可迎賓

    兩周創下千人減重奇蹟好評達95%
    不只雙鐵可脫罩飲食 11/2起防疫措施鬆綁看過來
    2021/11/02 10:53

    不只雙鐵可脫罩飲食 11/2起防疫措施鬆綁看過來
    北市夜店、舞場、三溫暖明可復業 憑小黃卡或健保快易通證明入場
    2021/11/01 16:40

    北市夜店、舞場、三溫暖明可復業 憑小黃卡或健保快易通證明入場

    到自由五倍券專區 看新聞抽林口亞昕喜來登住宿券
    陳時中稱八大躲稽查「警察用聞的就知道」 指揮中心解釋
    2021/10/29 15:31

    陳時中稱八大躲稽查「警察用聞的就知道」 指揮中心解釋
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播