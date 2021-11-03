旗津黑沙玩藝節爆人潮 11/6演唱會金曲歌王許富凱壓軸上場

旗津黑沙玩藝節吸引上萬人潮。（記者王榮祥翻攝）

2021/11/03 09:25

〔記者王榮祥／高雄報導〕旗津黑沙玩藝節自10月30日登場後，累積吸引上萬民眾到旗津玩沙，今年除主打12星座主題沙雕及南島渡假氛圍，更推出200吋沙雕電影院，高市觀光局宣布，11月6日下午4點半將加碼舉辦演唱會，由台語金曲歌王許富凱、高雄在地樂團「霧虹樂團」及新生代台語搖滾樂團「海岸乾杯」接力開唱。

觀光局說明，黑沙玩藝節開幕後吸引上萬名遊客到旗津享受悠閒度假氛圍，尤其星座主題沙雕更是讓遊客讚嘆，爭相與自己的星座沙雕合影；除欣賞優美海灘，民眾也不忘到周邊小吃攤、海產店享用美食，每到用餐時間，每家店都是滿滿人潮。

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旗津海濱海產莊老闆表示，玩藝節為旗津帶來大量旅遊團體，加上持振興5倍券消費滿500元送100元高雄券的加碼，六、日午晚餐都客滿、翻桌再翻桌，業績比去年同期成長至少3成以上。

為創造黑沙玩藝節活動高潮，觀光局將於11月6日舉辦演唱會，邀請在地樂團霧虹樂團、海岸乾杯，及出身高雄旗山的台語金曲歌王「百萬王子」許富凱壓軸演出，消息一出，已有粉絲喊話要到現場卡位。

值得一提的是，今年演出不搭設舞台，且特別以旗津黑沙做成沙發座椅，是獨一無二的演唱會體驗，邀請大家周末午後一起到旗津暢遊。

旗津黑沙玩藝節周邊活動也精采可期，11月7日上午10點到下午6點，將由高雄市雲霄風箏協會表演華麗的大型特技風箏，還有揮灑汗水與青春的沙灘排球、健身與休閒的衝浪體驗及SUP、DIY動手玩創意的小小沙雕師體驗，及旗津黑沙玩藝節獨有的200吋沙雕電影院，沙灘上更免費提供遊客使用的休閒傘及躺椅，詳情可上「旗津黑沙玩藝節」粉絲專頁或高雄旅遊網官網查詢。

旗津黑沙玩藝節12星座主題沙雕吸引不少民眾打卡。（記者王榮祥翻攝）

旗津黑沙玩藝節夜色。（記者王榮祥翻攝）

金曲歌王許富凱11/6在黑沙演唱會壓軸上場。（記者王榮祥翻攝）

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