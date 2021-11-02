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    謠言終結站》林試所教你正確防範虎頭蜂的方法？查核平台：錯誤！

    近日網傳訊息宣稱，「行政院農業委員會林業試驗所」公布了「虎頭蜂的正確防範方法」。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為冠名訊息。虎頭蜂示意圖。（資料照）

    近日網傳訊息宣稱，「行政院農業委員會林業試驗所」公布了「虎頭蜂的正確防範方法」。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為冠名訊息。虎頭蜂示意圖。（資料照）

    2021/11/02 21:46

    〔即時新聞／綜合報導〕近日網傳訊息宣稱，「行政院農業委員會林業試驗所」公布了「虎頭蜂的正確防範方法」。對此，事實查核平台「MyGoPen」經查證後指出，相關傳言皆為「冠名」訊息，其實是消防署救難教官歐陽台生2013年發布的文章，純屬個人經驗。

    MyGoPen查核平台指出，社群平台和通訊軟體近期流傳一則訊息，內容宣稱，「林業試驗所福山研究中心主任陸聲山」近日公布了「虎頭蜂的正確防範方法」，若遇到蜂群攻擊時應立即「趴下」，並找一根短木頭，在頭上快速轉一圈，立刻丟向山谷或低處或順風方向；而民眾登山時若途經虎頭蜂窩時，須遵守慢行、每人行走的間距拉開至10公尺以上以及禁止說話，則可避免虎頭蜂的騷擾。

    針對網路傳言，MyGoPen依關鍵字搜索發現，網傳訊息最早出自消防署救難教官歐陽台生2013年8月12日的Facebook貼文，純屬其個人經驗分享；MyGoPen也致電陸聲山詢問此事，他澄清，該文並非他所寫，雖然他寫過蜂類的相關文章，但網傳訊息的內容完全都與他的文章無關。

    另外，陸聲山指出，虎頭蜂並不會主動去攻擊人類，大多是因為蜂窩領域遭入侵才會發動攻擊，一般不要去驚擾或動到牠們，就可降低被蜂螫的機會，也不須對虎頭蜂有無謂的恐慌。

    陸聲山也建議，登山出遊應著表面光滑的長袖衣褲，戴帽子及穿著運動鞋，並且不要使用帶有香氣的產品，如香水、髮膠等等。

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