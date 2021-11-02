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    神明鑑醮禁忌多 神像不能用尺量還得先繳械

    醮典中常見神明鑑醮進壇前會以木板代替量尺確認神像高度。（記者王姝琇攝）

    醮典中常見神明鑑醮進壇前會以木板代替量尺確認神像高度。（記者王姝琇攝）

    2021/11/02 15:29

    〔記者王姝琇／台南報導〕今年台南廟宇建醮明顯減少許多，目前包括南廠水門宮等廟宇正在準備醮典事宜，各地神尊也為此移駕到廟裡鑑醮，象徵共同祈福、鬥鬧熱。民俗專家廖大乙表示，神明鑑醮禁忌依地方廟宇有所不同，例如神明進壇要「報身高」但不能用尺量、有些則要先「繳械」。

    廖大乙說明，開光神尊絕不能用尺量，不然會退神，因為量尺有「比高低」的意涵，凡人豈能對神明論高低；常見會以紅繩或線香、木板代替量尺，間接確認神像高度，再依身高繳鑑醮費用。另外，1場醮典參加鑑醮神明多則有數千尊，為避免來自五湖四海的天兵天將「意見不合」，在台南少數宮廟會要求神明「繳械」，例如太子爺的火尖槍、乾坤環就不得入廟。

    此外，針對鑑醮神明得依身高繳費，廖大乙提出不同意見，他認為，鑑醮文化原意是神明齊聚祈福，也有鬥鬧熱的意涵，但現況卻是參與鑑醮得依神像高度繳費，越高費用越多，宛如聽五月天演唱會依座位區差異收費，他認為「實在不妥」。

    廖大乙也分享到其所供奉的「遊學太子爺」，遊歷全國1084間宮廟、鑑醮超過500場，截至目前僅台南麻豆海埔池王府、南投竹山克明宮未收取鑑醮費；也有部分宮廟採「均一價」或隨緣金。他說，如果宗教民俗講來講去都是錢，已本末倒置，應回歸宗教揚善的原點，凡是「太過」便失去初衷。

    遊學太子爺到台南少數宮廟鑑醮得先卸除火尖槍和乾坤環。（記者王姝琇攝）

    遊學太子爺到台南少數宮廟鑑醮得先卸除火尖槍和乾坤環。（記者王姝琇攝）

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