桃園每日事業廚餘74噸 規劃進觀音等廠處理

觀音廚餘快速醱酵處理廠只要3.5小時就可以將廚餘轉化為有機肥料。（記者謝武雄攝）

2021/09/02 21:08

〔記者謝武雄／桃園報導〕因應中央禁止廚餘養豬措施，市府環保局盤點桃園市每日廚餘量共166公噸，其中74公噸屬於事業廚餘供養桃園165個養豬場使用，其中雙北就占了3/4強，目前環保局已經指定清運業者將事業廚餘送至「觀音廚餘快速醱酵處理廠」等地進行處理，暫解燃眉之急。

環保局長呂理德表示，目前桃園每日家戶廚餘約92噸，由環境清潔稽查大隊廚餘回收車收取後送往觀音廚餘快速醱酵處理廠處理；至於事業廚餘每日74公噸，主要是來自餐廳、飯店，由合格的乙級清除業者清運；以往廚餘可以餵豬，而桃園養豬戶高達165場，因此外縣市很多事業廚餘最後都送到桃園養豬場，此次禁止廚餘養豬也讓桃園承受很大壓力。

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環保局統計桃園165場養豬戶當中，有74場由新北供應、台北市48場、基隆市7.8場，新竹市1.9場、新竹縣1.8場、台中市1.6場、彰化縣0.1場，其餘來自桃園本地餐廳、飯店。

呂理德說，為處理事業廚餘，目前環保局已經協調觀音廚餘快速醱酵處理廠等2家廠商處理事業廚餘，值得一提的是觀音廚餘快速醱酵處理廠為市府輔導的BOO（Build-Operate-Owner）廠商，該廠與中研院院士楊秋忠合作，廚餘進廠後脫水、發酵，整個製程只要3.5個小時就可以將廚餘轉變為有機肥料，也在此次非洲豬瘟危機中發揮相當功用。

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