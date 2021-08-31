9/1起禁用廚餘 新北︰持續訪視督導130場養豬場

農委會9月起全面停止使用廚餘餵豬1個月，新北市持續訪視督導全市130場養豬場。（圖由新北市政府提供）

2021/08/31 16:29

〔記者林欣漢／新北報導〕農委會9月起全面停止使用廚餘餵豬1個月，以防範非洲豬瘟，媒體今天下午於新北市疫情直播記者會詢問，地方對養豬場是否有補助跟輔導，對此，新北市政府非洲豬瘟災害應變中心表示，持續訪視督導全市130場養豬場，輔導豬農落實廚餘停止使用及防疫規定。

市府指出，新北市非洲豬瘟應變中心聯合稽查小組自8月28日起，馬不停蹄完成全市130場養豬場訪視，要求養豬戶不進廚餘，廚餘槽淨空處理、廚餘桶清洗乾淨等，如有違反將廚餘運送入豬場或9月1日後使用廚餘餵豬者，將依照動物傳染病防治條例及飼料管理法最高處罰300萬元。

請繼續往下閱讀...

農業局副局長諶錫輝說，依照中央指引，原本合法的廚餘養豬場暫停使用廚餘改用飼料，每頭豬不分大小補助500元，如果永久轉用飼料就會每頭豬補助2500元。

除了加強訪視養豬場確保豬隻健康，動保處提供消毒水，協助全場消毒壁蝨、跳蚤，並提供農民捕蠅紙等防止蚊蟲作為媒介傳播，輔導農民落實擴大消毒，以阻絕非洲豬瘟及其他重要豬病感染。

市府也針對越南小吃店、傳統雜貨店、販賣越南食品店查核，共送驗50件不明越南製食品，驗出陽性有3件。動保處表示，含有非洲豬瘟病毒的肉製品可透過廚餘、車輛及人員帶原方式傳播，民眾家中如有疫區肉製品或不明肉品，應盡速送至各派出所或動保處、防檢局，切勿丟入廚餘桶，以保障養豬產業安全。

農委會9月起全面停止使用廚餘餵豬1個月，新北市持續訪視督導全市130場養豬場。（圖由新北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法