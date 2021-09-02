「复必泰」布條消失！藍營崩潰罵「誰拆的」 網笑：打到鴻海

台積電、鴻海永齡基金會與慈濟購買捐贈的BNT疫苗首批93.2萬劑今早抵台。（記者姚介修攝）

2021/09/02 18:21

〔即時新聞／綜合報導〕台積電、鴻海永齡基金會與慈濟購買捐贈的BNT疫苗首批93.2萬劑今早抵台，傳出該批疫苗在盧森堡時原掛有簡體字「复必泰」字樣的布條，運抵台灣出艙後，「复必泰」布條消失不見；國民黨對此在臉書崩潰發文痛罵「誰拆的」，網友笑翻直呼「打到鴻海」。

首批93.2萬劑BNT疫苗今天抵達桃園機場，衛福部長陳時中親自到場接機，對於外界好奇「复必泰」布條消失不見，陳時中轉述台積電說明，BNT疫苗廠的慣例是首批出貨疫苗會綁上宣傳布條，但這與購買合約規定不同，因此買方要求貨物抵台時要移除布條，政府在這當中為受贈方。

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此外，總統府發言人張惇涵也提到，永齡基金會、台積電及慈濟基金會皆已對外說明，「裝箱外觀上有不符合捐贈單位先前對政府說明之設計字樣，事先並未告知，因此要求抵台移除。」實際上，相關決定是由疫苗捐贈方（買方）要求代理商辦理。

不過，國民黨看不見疫苗外箱的「复必泰」布條，竟在臉書發文痛批此舉違法，要政府說明「是誰下達撤除布條命令？」、「否知道此舉有違反海關緝私條例的疑慮？」、「如果有任何法律問題，蔡政府會負責到底，還是又要卸責基層？」國民黨還強調「蔡政府絕對責無旁貸」。

對此，許多網友感到相當傻眼，「國民黨在崩潰什麼？中共代理人膩？」、「阿不就已經說了，是永齡、台積電、慈濟按照合約規定移除布條嗎，現在連鴻海也要打嗎？」、「好了哪，這樣真的不好看哪！」、「所以中國國民黨一直要吵那個布條，全為了討中國共產黨歡心囉」、「中共不喜歡拿下來，所以國民黨就不喜歡」、「對岸的人又不能投票，你們演這麼賣力給誰看」。

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