CMAAO大會今登場 蔡英文：台灣是全球防疫不可或缺的一員

第35屆亞洲暨大洋洲醫師會聯盟（CMAAO）大會，今日於台北圓山大飯店舉行，並以視訊會議方式與18個會員國及世界醫師會（WMA）代表共同開會，蔡英文總統也到場致詞。（記者劉信德攝）

2021/09/02 18:58

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕第35屆亞洲暨大洋洲醫師會聯盟（CMAAO）大會，今日於台北圓山大飯店舉行，並以視訊會議方式與18個會員國及世界醫師會（WMA）代表共同開會。總統蔡英文出席致詞時表示，武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情是全球的挑戰，需要全球通力合作，台灣是全球防疫不可或缺的一員，將持續全力協助因應疫情的衝擊，期待CMAAO能夠擴大區域合作，共同因應公衛的挑戰、改善衛生醫療的品質。

蔡英文表示，CMAAO數十年來致力促進區域公衛合作、提升醫療品質，自從去年疫情爆發後，更彰顯出大家的貢獻，為了完成保護他人的共同使命，第一線的醫護人員都把自己的生命及健康，置於極大的風險中。蔡英文感謝台灣許多醫師和醫護人員的犠牲奉獻，中華民國醫師公會全國聯合會的會員在過去及這次疫情持續與政府合作、支持政府，確保台灣的醫療體系提供民眾最好的照護；台灣醫師不僅提供優質的醫療照護，更將台灣帶向國際社會，今天的會議及他們多年來投入CMAAO事務，就是為台灣做出卓越貢獻的證明。

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蔡英文指出，去年疫情爆發以來，台灣捐助個人防護裝備給世界上需要的國家，也透過由台灣、美國及日本在「全球合作暨訓練架構」下聯合舉辦的活動，與理念相近的國家交流疫苗接種及防疫的策略。她也藉此機會感謝CMAAO及世界醫師會，與世界各國分享台灣的防疫經驗，因為有他們的支持，台灣才能對國際醫療有更多的貢獻，並且擴大國際參與。

疫情爆發以來，台灣一再以行動證明「Taiwan Can Help」，台灣是全球防疫不可或缺的一員，也將持續全力協助因應疫情的衝擊。蔡英文表示，今年由醫師公會全國聯合會理事長邱泰源接任這屆CMAAO會長深具意義，這是台灣進一步貢獻國際社會的機會，政府一定全力支持邱理事長及CMAAO。

第35屆CMAAO大會是由中華民國醫師公會全國聯合會主辦，醫師公會全聯會指出，去年世界醫師會、亞大醫師會聯盟，台灣皆透過視訊方式，將台灣防疫經驗分享給世界各國參考，今年亞大醫師會聯盟大會，亞洲及大洋洲各會員國19個國家醫師會會長、代表們，將在線上報告各國的醫療業務；今年5月台灣曾因疫情擴散而進入三級警戒，但不到三個月時間疫情即逐漸緩解，社區感染有良好控制，這項亮眼成績、堅強的醫療衛生實力，已引起各國的矚目與重視，台灣在這次會議上將繼續提供更多的醫療及防疫經驗，一同提升亞大地區的醫療品質。

醫師公會全聯會理事長邱泰源在這次大會中接任CMAAO第38屆會長，邱泰源表示，在SARS以後，台灣醫界努力推動醫療體系及醫學教育的改革，作為下一次防疫的基礎，在這過程當中，台灣醫師會提出分流分級兼具醫療及防疫體系，此體系也得到國際各國的肯定。在此疫情嚴峻時，為維護醫院醫療量能，減輕醫院同仁的負擔，台灣醫師會特別號召全國萬名基層醫師由四大面向投入防疫任務，包括社區篩檢、民眾身心壓力的照護、配合醫院降載啟動台灣強大的社區醫療群、全面疫苗接種等，協助政府穩住這波疫情。

邱泰源說，疫情固然嚴峻，但身為醫師仍堅守在各自的崗位，雖然CMAAO會員國相距千里，並且醫師同袍正忙於戰勝病毒，但大家仍在今日齊聚，共同關心亞洲及大洋洲的衛生安全；今年的Symposium也定出「Countermeasures against COVID-19」的主題，讓各國分享防疫的心得，未來能共同對抗病毒的威脅。

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