苗縣2路段夜間降速護石虎 民眾好困擾：日夜速限可統一嗎

台13甲線造橋2號隧道到大衛營間路段，去年2月間起日間速限60公里、夜間速限50公里。（記者彭健禮攝）

2021/09/02 17:47

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣140縣道與台13甲線造橋段實施「夜間降速」及圍籬、動物廊道等防護措施1年多，防止石虎路殺見成效，但日、夜道路速限不同引發地方困擾，爭取統一速限。2道路路管單位縣府、公路總局都說，將請專業團隊展開石虎環境評估報告，預計12月提道安會報研議。

140縣道義里大橋至白布帆大橋路段，去年元旦起日間速限60公里、夜間速限50公里；台13甲線於造橋2號隧道到大衛營間路段，也於去年2月間起日間速限60公里、夜間速限50公里。2路段除了夜間降速，縣府、公路總局苗栗工務段也建置路旁圍籬、動物廊道等防護措施，避免石虎等野生動物遭路殺。

請繼續往下閱讀...

依據農業處石虎路殺統計，140縣道夜間降速路段前年有7隻石虎路殺，經相關防護措施建置，去年降為1隻，今年迄今沒有發生；台13甲線造橋夜間降速路段前年有3隻石虎路殺，去年沒有，今年在防護路段外1隻。

但2路段夜間降速執行1年多，日夜道路速限不同引發地方困擾，當地縣議員廖秀紅、楊恭林不斷接獲陳情，於日前縣議會爭取統一速限。廖秀紅、楊恭林也分別邀集相關單位會勘，希望能恢復統一為速限60公里為原則。

由於這2路段也都建置有區間測速系統，苗栗縣警察局交通隊指出，目前公路總局及苗縣府等單位正評估當地石虎生態，了解是否影響石虎夜間活動的安全性，預計要明年才會開始執法。

140縣道義里大橋至白布帆大橋路段，去年元旦起日間速限60公里、夜間速限50公里。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法