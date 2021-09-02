別想翹課！北市版大學防疫指引 固定座位、實聯制點名

各大專院校即將於九月中旬開學，台北市政府今訂出北市版的大學防疫指引；副市長蔡炳坤表示，將要求各課堂固定座位、落實實聯制點名。（資料照）

2021/09/02 14:35

〔記者鄭名翔／台北報導〕各大專院校即將於九月中旬開學，台北市政府今訂出北市版的大學防疫指引；副市長蔡炳坤表示，將要求各課堂固定座位、落實實聯制點名；教職員若未完成疫苗接種，須憑快篩或PCR陰性證明入校；若有師生1人確診則修課班級停課14天，若全校2人以上確診，則該校區全面停課。全案將再與教育部研議，綜合中央版本後推出。

蔡炳坤指出，大學防疫指引除參考中小學作法，也針對大學校園屬性另做討論，今日防疫會議上擬訂北市版本，後續待教育部防疫指引出爐後將綜合比對修正後，再正式公告。

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蔡炳坤表示，大學多為跑班選課選修教學，將要求校方固定課堂座位，並落實實聯制點名，以便若有疫調需要時可立即掌握詳細資料；而教職員若未完成疫苗接種或接種後未達14天者，須定期每週持3天內的快篩或PCR陰性證明入校，而近期到貨的BNT疫苗將陸續提供大學生接種。

教學上則比照中小學，若須拿下口罩的課程如音樂吹奏等，皆須調整，改為回家練習；而游泳池則須配合防疫規定；校園集會或社團活動，須遵守室內80人、室外100人限制，若超過人數則按規定提報防疫計畫給地方主管機關審核；另也希望各校每天針對校園環境與教學空間進行清消。

校園內的美食街或餐廳用餐除須實聯制，也須確保環境通風、以個人套餐搭配隔板入座，用餐期間不併桌不交談。

而校園宿舍則要實聯制、入口量測體溫、落實公共空間清消，此外若學校空間足夠，建議準備比照防疫旅館的隔離宿舍，以獨棟或單獨樓層為加，規畫入住動線，採1人1室、獨立衛浴空調，專人提供三餐。

停課標準則以修課班級為單位，若有1名教師或學生確診，則相關修課班級須停課14天，例如學生修4門課，則4班級就須停課；而全校達2人以上確診，則該校區停課；蔡炳坤強調，一旦有疑似感染風險則立即啟動應變作為，盡速安排就醫並即時通報教育部。

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