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    抵台BNT疫苗「復必泰」字樣被質疑違法拆除 律師列法條打臉

    93萬劑BNT疫苗抵台，原先裝箱外觀的「復必泰」、「非捐贈單位向政府說明」字樣消失，有外界質疑，未完成通關手續，工作人員上機拆除布條可能違反海關緝私條例。（記者姚介修翻攝）

    93萬劑BNT疫苗抵台，原先裝箱外觀的「復必泰」、「非捐贈單位向政府說明」字樣消失，有外界質疑，未完成通關手續，工作人員上機拆除布條可能違反海關緝私條例。（記者姚介修翻攝）

    2021/09/02 13:37

    〔即時新聞／綜合報導〕93萬劑BNT疫苗抵台，原先裝箱外觀的「復必泰」、「非捐贈單位向政府說明」字樣消失，有外界質疑，未完成通關手續，工作人員上機拆除布條可能違反海關緝私條例。對此律師黃帝穎表示，原本就不應存在，被擅加的簡體字「复必泰」布條不被保護，因此移除原本不應存在的簡體字布條，沒有違法。

    BNT疫苗抵台，裝箱外觀「復必泰」等字樣被移除，對此永齡基金會執行長劉宥彤表示，廠商事前並未告知，因此要求抵台移除；外界質疑，雖該批疫苗在以C2（應審免驗）放行，但並未完成機邊核對艙單程序、通關手續，工作人員上機拆除布條，可能違反海關緝私條例。

    對此黃帝穎表示，海關緝私條例35條處罰要件「有擅行改裝、移動、搬運、塗改標誌號碼或拆封、開鎖者」，保護客體為針對貨物本體，因此不包括被擅加的簡體字「复必泰」布條。

    「移除原本不應存在的簡體字布條，與疫苗貨品本體無關，沒有違法」黃帝穎說，原有張貼的字樣依據合約不應存在，而移除布條的動作也未違反上述條件，「拿掉本來就不應存在貨物上的簡體字，何須崩潰」。

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