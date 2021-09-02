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    抵台BNT疫苗原有「復必泰」字樣 被質疑違法上機拆除

    今天除了BNT疫苗是全國焦點外，這位潛入貨艙的工作人員也成為媒體焦點。（記者姚介修翻攝）

    今天除了BNT疫苗是全國焦點外，這位潛入貨艙的工作人員也成為媒體焦點。（記者姚介修翻攝）

    2021/09/02 12:33

    〔記者姚介修/桃園機場報導〕93萬劑由台積電、鴻海永齡基金會與慈濟捐贈首批BNT疫苗今早抵台，但裝箱外觀原有的「復必泰」字樣及「非捐贈單位向政府說明」字樣消失，對此永齡基金會執行長劉宥彤表示，廠商事前並未告知，因此要求抵台移除。雖然該批疫苗在今天凌晨專案以C2（應審免驗）放行，但還未完成機邊核對艙單程序，並未完成通關手續，工作人員上機拆除布條被質疑已經違反海關緝私條例。

    今天是由盧森堡國際貨運航空CV7962波音747-800型貨機搭載疫苗來台，抵台後，有1名不明人士進入飛機貨艙。

    據側面了解，這名違反規定「潛入」飛機貨艙的桃勤工作人員，是被任命進到飛機貨艙先將「復必泰」字樣布條拆掉。資深關員表示，這個動作已經違反海關緝私條例，因為海關還沒有核對艙單編號，該員究竟進到貨艙是不是有其他不法行為不得而知，這名資深退休海關也指出，如果真的是拆布條就還好，但是如果進去「拿取非法夾藏貨」就是更嚴重違法，而且該名工作人員到底是得到任何單位授權，相關單位應該嚴查，尤其現在正是行政院長對進口貨須嚴查風聲鶴唳的階段，沒想到竟然當著衛福部部長的面前公然違法。

    外界也質疑，既然理由充分，為何不等貨卸下來再拆即可，更何況永齡如何在海關未完全完成放行最後核對艙單前，要求桃勤人員進入貨艙關門擅自改裝，拆除貨物上的物品，資深海關表示，海關還未核對貨物艙單號碼，海關也不在現場，該行為已經違反海關緝私條例中，未通關前擅自改裝。

    熟悉貨運作業程序的工作人員表示，為何過程要偷偷摸摸，甚至有違法的嫌疑，也讓熟悉機場貨運作業的人士匪夷所思，這種海關未在現場、偷偷摸摸進到貨艙拆除布條，也有可能掉包，或將毒品夾帶出去，這些都是有可能發生的事，既然有充分理由，為何不等貨物下機，海關核對艙單完成後，當著媒體面前拆下，更有其正當性。

    今天航機貨艙清消作業也是一反常態，抵達後貨艙門並未全開，只開一個小縫，目的就是不希望艙門一開，讓大家看到有「復必泰」字樣的疫苗，為了拆布條字樣，也違反飛機抵台貨艙必須先行消毒的規定，據了解，這名桃勤人員潛入貨艙，一直到貨機後貨艙門全開，該人員完全消失，也完成打開貨艙門放在艙口的疫苗不能有「復必泰」字樣的任務。

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