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    侯友宜視察銀髮俱樂部 公布新北重陽禮金9月底發放

    侯友宜到現場視察外，也提前和長輩們祝福重陽快樂。（記者邱書昱攝）

    侯友宜到現場視察外，也提前和長輩們祝福重陽快樂。（記者邱書昱攝）

    2021/09/02 12:25

    〔記者邱書昱／新北報導〕新北市長侯友宜今天到新莊銀髮俱樂部視察防疫，並且和出來運動的長輩們一起做伸展操、動動筋骨，同時公布今年發放重陽禮金，預計於9月24日入帳，他也祝福一位高齡90多歲的阿嬤活到百歲，致贈更大的禮金。

    新北市社會局表示，從8月24日起新北的銀髮俱樂部有條件恢復服務，同時也制定防疫準則，包含活動空間每人要有2.25平方公尺、最高參與人數上限為50人，並採取實聯制、預約制。

    視察的中華培愛全人關懷協會銀髮俱樂部，已有許多長輩前來運動，疫情期間彼此許久不見，看見對方都格外開心。侯友宜說，銀髮俱樂部所有人員都需要完成接種第一劑疫苗，如果還沒有接種或第一劑疫苗未滿14天，需要提供3日內的PCR篩檢陰性證明或抗原快篩。

    侯友宜也提醒，參加活動的期間，都要避免傳遞物品、共用器材、禁止用餐和脫口罩等，就是要將防疫落實。

    同時，侯友宜也公布今年的重陽禮金將於9月24日匯款、10月2日發放現金，他說，由於防疫關係，有9成的長輩都選擇匯款方式領取，避免外出，這次預估有64萬長輩受惠，對象包含65歲到79歲每人1500元、80歲到89歲每人2000元、90歲到99歲每人5000元，而100歲則是每人2萬元，也希望能搭配未來的五倍券、新北加倍券，振興庶民經濟。

    侯友宜前來也公告發放重陽禮金。（記者邱書昱攝）

    侯友宜前來也公告發放重陽禮金。（記者邱書昱攝）

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