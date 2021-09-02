新竹市查獲不明豬肉製品 18公斤驗出非洲豬瘟

移民署新竹市專勤隊在新竹市一家越南店查獲非法網路進口的肉製品，驗出非洲豬瘟，已依法究辦。（記者洪美秀翻攝）

2021/09/02 10:54

〔記者洪美秀／新竹報導〕移民署新竹市專勤隊8月31日查獲來源不明豬肉製品32公斤，其中越南製火腿28包共14公斤、越南脆骨捲8包，約4公斤，總共18公斤驗出非洲豬瘟病毒「陽性，將續報地方檢察署指揮偵辦並向上溯源。

為加強查察國內可疑豬瘟肉品流向，新竹市專勤隊透過網路偵蒐，在網路購物平台發現新竹市區一家越南雜貨中盤商，該店家由林姓民眾與越南籍配偶經營，透過網路販售越南進口食品為主，且疑似販售越南豬肉製品。

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專勤隊人員事先前往查察發現有標示不明豬肉製品，立即報請新竹地檢署、新竹市警察局、衛生局及動保處等稽查小組人員前往查扣，當場查扣越南進口火腿28包、脆骨捲 8 包、蝦 捲 27 包及炸豬皮 2 罐，合計 32 公斤，其中越南火腿及越南脆骨捲合計18公斤，驗出非洲豬瘟病毒「陽性」。

新竹市專勤隊長范育誠表示，為保護國人健康及台灣養豬產業，會加強透過新住民網絡宣導非洲豬瘟防疫資訊，並持續配合聯合稽查小 組追查非洲豬瘟肉品流向，呼籲商家切勿使用或販售來源不明肉品， 如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，另可依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬以下罰金，請 民眾勿以身試法。

移民署新竹市專勤隊在新竹市一家越南店查獲非法進口的18公斤肉製品，驗出非洲豬瘟。（記者洪美秀翻攝）

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