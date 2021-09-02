新竹市查獲不明豬肉製品 18公斤驗出非洲豬瘟
2021/09/02 10:54
〔記者洪美秀／新竹報導〕移民署新竹市專勤隊8月31日查獲來源不明豬肉製品32公斤，其中越南製火腿28包共14公斤、越南脆骨捲8包，約4公斤，總共18公斤驗出非洲豬瘟病毒「陽性，將續報地方檢察署指揮偵辦並向上溯源。
為加強查察國內可疑豬瘟肉品流向，新竹市專勤隊透過網路偵蒐，在網路購物平台發現新竹市區一家越南雜貨中盤商，該店家由林姓民眾與越南籍配偶經營，透過網路販售越南進口食品為主，且疑似販售越南豬肉製品。
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專勤隊人員事先前往查察發現有標示不明豬肉製品，立即報請新竹地檢署、新竹市警察局、衛生局及動保處等稽查小組人員前往查扣，當場查扣越南進口火腿28包、脆骨捲 8 包、蝦 捲 27 包及炸豬皮 2 罐，合計 32 公斤，其中越南火腿及越南脆骨捲合計18公斤，驗出非洲豬瘟病毒「陽性」。
新竹市專勤隊長范育誠表示，為保護國人健康及台灣養豬產業，會加強透過新住民網絡宣導非洲豬瘟防疫資訊，並持續配合聯合稽查小 組追查非洲豬瘟肉品流向，呼籲商家切勿使用或販售來源不明肉品， 如違反規定，查扣物品將依法沒入銷毀，另可依動物傳染病防治條例第41條規定，最高處7年以下有期徒刑，併科罰金300萬以下罰金，請 民眾勿以身試法。