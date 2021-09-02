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    首批BNT抵台 林右昌感謝民間企業團體及政府促成

    林右昌感謝感謝民間企業團體及政府努力促成。（記者俞肇福攝）

    林右昌感謝感謝民間企業團體及政府努力促成。（記者俞肇福攝）

    2021/09/02 10:36

    〔記者俞肇福／基隆報導〕載運台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，今天早上7點抵達桃園機場。基隆市長林右昌今天一早也在臉書公布好消息，他指出此次疫苗能順利到貨，感謝民間企業團體及政府的努力促成，讓現階段疫情趨緩後，疫苗施打進度不間斷。

    林右昌一早就透過臉書說，「早安，BNT來了！」就在剛剛，首批BNT疫苗共93.2萬劑，已順利抵達台灣。此次疫苗能順利到貨，感謝民間企業團體及政府的努力促成，讓現階段疫情趨緩後，疫苗施打進度不間斷，公私協力團結抗疫。

    林右昌表示，基隆市相關疫苗施打規畫前幾日也已公布，將提供12到17歲學生造冊施打，其餘優先提供18到22歲之對象至預約平台登記及預約。

    基隆疫苗施打涵蓋率，以戶籍地統計，AZ第一劑疫苗總共施打9萬2848人，莫德納7萬2557人，高端6952人，共17萬2357人；依內政部7月份基隆市人口統計數，涵蓋率47.1%，朝突破5成邁進。

    載送台灣首批93.2萬劑輝瑞BNT疫苗的班機，台灣時間1日晚間11時從亞塞拜然起飛，2日上午7時抵達桃園機場，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中與台積電慈善基金會董事長張淑芬、慈濟基金會執行長顏博文親到機場接機。

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