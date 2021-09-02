獨家》迎戰武肺變種病毒 翁啟惠與馬徹團隊找到超強單株抗體

「m31A7」的超級抗體從結構中知道可閃過目前所有已知病毒突變變異的位點，和SARS-CoV-2 RBD（武肺病毒受體結合區域）結合力更強，甚至相較市面上目前所有單株抗體的有效程度超過百倍以上。（翻攝自biorxiv網站）

2021/09/02 00:14

〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒有解！中研院院士翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹團隊研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（S蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」，該單株抗體「m31A7」對抗武肺病毒的能力，較現在全球所有單株抗體療法優越百倍以上。

目前疫苗免疫原皆透過S蛋白驅動免疫反應，產生對抗病毒的抗體、增加人體對病毒免疫力，但因病毒突變迅速，許多完整接種疫苗者仍遭突破性感染。翁啟惠和馬徹團隊今年6月發表單醣化疫苗，即使該支疫苗的病毒原型仍為武漢原始株，但因透過移除疫苗免疫原S蛋白上會干擾辨識的醣，讓S蛋白表面露出更多可供辨識特徵，也就是說，病毒不管如何突變，都可脫下偽裝，疫苗會產生數量更多且更多樣化的抗體。

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該團隊發表最新對抗變種株研究數據，透過hACE2的轉殖鼠（模擬重症）實驗感染印度Delta株並誘發重症，無接種疫苗組到第8天全數死亡，接種過一般疫苗組到第8天有約25%存活率，接種過單醣化疫苗後的轉殖鼠，到第15天仍有約75%存活率；也就是說，同樣以武漢株原型病毒株所設計的疫苗，單醣化疫苗的效力較一般疫苗高出3倍；若感染英國Alpha變異株，未接種疫苗的轉殖鼠到第7天即全數死亡，接種一般疫苗組則到第9天存活率約6成，接種單醣化疫苗的轉殖鼠，存活率到第15天仍為100%。

團隊也針對疫苗誘發出的抗體分析，不論對武漢原始株、英國株、南非株、巴西株、印度株，Delta 株，單醣化疫苗的中和抗體效價都較一般疫苗高出2倍以上，且該支疫苗對於其他冠狀病毒如MERS、SARS、HKU1、OC43、NL63、229E等疫病也發揮優越的血清結合力。該隻單醣化疫苗不只產生對抗病毒的抗體，也會誘發優越的CD8 T細胞，讓T細胞產生記憶力。

值得注意的是，基因體研究中心研究員林國儀團隊透過接種過2劑單醣化疫苗後的轉殖鼠產生的抗體純化分離後，找到一名為「m31A7」的超級抗體，相較市面上所有的單株抗體親和力高，且因該超級抗體從結構中知道可閃過目前所有已知病毒突變變異的位點，和SARS-CoV-2 RBD（武肺病毒受體結合區域）結合力更強，較目前常見的單株抗體優越百倍以上，若未來投入臨床治療，對救治患者將是強而有力的工具。

研究相關數據已見於生物學開放預印本資料庫「bioRxiv」

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