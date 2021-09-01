人本開學首日舉牌抗議「體制無能」 讓暴力師回到校園

人本教育文教基金會今開學首日於鳳甲國中校門口舉牌抗議市府「體制無能」，讓暴力老師回到校園。（記者陳文嬋攝）

2021/09/01 20:57

〔記者陳文嬋、許麗娟／高雄報導〕人本教育文教基金會今開學首日到鳳甲國中校門口，舉牌抗議市府教育局及校方「讓暴力老師回到校園」，強調莊姓女科任老師多次對學生不當管教，教育局與校方僅懲處2件、啟動1件不適任教師調查，莊老師事後申訴1件竟沒事，輔導期過後也解除列管，基金會批評「體制無能、學生自救」，要求市府改革體制、解聘莊老師，避免更多學生受害。

市府教育局表示，莊老師2008年任教大樹國中是否不當管教不清楚，要花時間了解，2012年有不當管教行為屬實議處，並啟動不適任教師調查，經過輔導期2個月改善後解除列管，前年則違反輔導與管教注意事項等規定懲處，後因教師申訴訪談學生，學生雖提及有連坐法，但無具體處罰事證，決議撤銷處分，且因證據不完全，未啟動不適任教師調查，已請學校持續留意莊老師銷假返校後教學狀況，倘有新事證將依法處理。

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人本教育文教基金會南部聯合辦公室主任張萍表示，莊老師2008年於大樹國中任教，發生扯女學生頭髮拉到教室外，當眾連呼20個巴掌，有學生嚇壞不敢上學，2012年介聘到鳳甲國中又發生不當管教，不但會體罰學生，還拿鉛筆盒砸學生的頭，造成學生精神壓力大，甚至有人想輕生。

張萍指出，莊老師前年對學生過度罰寫，還會羞辱學生「普攏共」、「成績不好出去如果被車撞死，爸媽一定很高興」，引發學生家長不滿投訴，校方及教育局介入調查後，莊老師請育嬰假到今年7月。

張萍說，基金會前年要求校方及教育局以不適任教師解聘老師，但校方及教育局僅以不當管教懲處，未啟動不適任教師調查，誇張的是，老師不服懲處申訴，前年申誡竟被撤銷，教育局卻不公開調查內容。

張萍批評市府「體制無能、學生自救」，質疑教育體制出問題，莊老師多次發生不當管教，市府付薪水給老師，卻無法解聘老師，如今暴力老師繼續回到校園，不知道哪個孩子要倒楣，要求市府正視問題，改革教育體制、避免學生受害。

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