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    93.3萬劑BNT疫苗 確定明早7點30分抵台

    載運BNT疫苗的盧森堡貨運航空CV7962班機，目前已經飛抵中停站亞塞拜然首都巴庫。（記者姚介修翻攝自FlightAware）

    載運BNT疫苗的盧森堡貨運航空CV7962班機，目前已經飛抵中停站亞塞拜然首都巴庫。（記者姚介修翻攝自FlightAware）

    2021/09/01 19:45

    〔記者姚介修／桃園機場報導〕93.3萬劑BNT疫苗已經可以確定明天上午7點30分抵達，抵達後直接停在507貨機坪，包括衛福部部長陳時中、台積電慈善基金會張淑芬及慈濟基金會等人都會親自到機坪迎接，由於鴻海永齡基金會郭台銘還在檢疫隔離中，委請張淑芬代為到場接機，並在華儲召開記者會說明。

    這次BNT疫苗是由盧森堡貨運航空CV7962波音747-800型貨機搭載來台，該機原本預計抵台時間是今天晚間9點30分，雖然這班貨機幾乎是常態延誤，頂多延至第二天凌晨2-3點，這次延誤10小時實屬罕見。

    原本盧森堡貨運航空的進口貨都是在遠雄倉儲進艙，不過，因為華儲有多次處理新冠疫苗經驗，貨主決定轉由華儲通關。

    另一個特殊的狀況，則是官方已宣佈班機明天上7點30分抵達，但是所有航班追蹤軟體都還沒有顯示這架貨機的飛航資訊，僅有FlightAware顯示該機已從盧森堡飛抵亞塞拜然的首都巴庫，以巴庫飛台北的飛行時間8小時計算，載運BNT疫苗的盧森堡貨機需要在今晚11點30分從巴庫當地起飛，才有可能在明日上午7點30分抵達桃園機場。

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