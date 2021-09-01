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    經濟產值月損4億？爭取解除快篩 金門觀光業者開第一槍

    金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基（左）代表連署團體，向縣府觀光處長丁健剛（右）遞交陳情書。（金門縣政府提供）

    金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基（左）代表連署團體，向縣府觀光處長丁健剛（右）遞交陳情書。（金門縣政府提供）

    2021/09/01 19:10

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門觀光相關產業公會、協會開出第一槍，由金門縣導遊服務人員職業工會理事長陳成基代表各連署團體，向金門縣政府提出陳情書，建議縣府解除快篩機制，增加台金空中航線運能。

    縣府今天回應，只要在快篩量能允許下，觀光處會爭取將運輸量能提升至最大，並將陳情書在防疫會議上提出，讓縣府團隊作為政策判斷的參考。

    地區觀光產業公協會及業者8月31日向縣府陳情，指今年1至4月平均飛機入境人次與5至8月入境人次相比，落差約每月5萬人次，若以每人在金門消費8000元計算，金門每月經濟產值損失約4億元，若此情況持續到年底，2021年金門經濟損失將達30億以上。金門號稱觀光立縣，應有更積極辦法照顧整個金門觀光產業，而不是採取消極作為機場快篩；建議撤除機場快篩站，在防疫與縣民生計間取得新平衡。

    業者認為，金門各觀光產業損失慘重，盼縣府採取積極作為保護鄉親；地區疫苗接種涵蓋率持續增加，未來是要學習和病毒共存的時代，在疫情時代下，零確診不是唯一訴求。

    連署單位包含金門縣旅館商業同業公會、金門縣旅行商業同業公會、金門縣小客車租賃商業同業公會、金門縣計程車客運商業同業公會、金門縣遊覽車商業同業公會、金門縣導遊服務人員職業工會、金門縣領團解說員協會、金門縣旅遊發展協會、金門縣觀光協會、金門縣觀光特產協會及昇恆昌股份有限公司，由縣府觀光處長丁健剛代為收下陳情書。

    丁健剛表示，觀光處是地方交通及觀光主管機關，一定與業者站在同一陣線，除轉達業者心聲，也會將陳情書在防疫會議上提出，讓縣府團隊作為政策判斷的參考。

    金門觀光相關產業公會、協會開出第一槍，建議縣府解除快篩機制，增加台金空中航線運能。（資料照，記者吳正庭攝）

    金門觀光相關產業公會、協會開出第一槍，建議縣府解除快篩機制，增加台金空中航線運能。（資料照，記者吳正庭攝）

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