竹縣新瓦屋板凳電影院9/4、9/11放映影片

新竹縣疫後首波好戲登場！「新瓦屋板凳電影院」今年選定《哥吉拉大戰金剛》和《冰雪奇緣2》，於9月4日、11日連續兩個週六晚上7點準時放映，縣長楊文科強調在防疫規範下邀請親子一同參與。 （記者廖雪茹攝）

2021/09/01 12:40

〔記者廖雪茹／新竹報導〕疫情趨緩，新竹縣疫後首波好戲登場！新瓦屋客家文化保存區年度強檔活動「新瓦屋板凳電影院」正式回歸，歡慶16週年，縣府文化局特別挑選今年初上映的人氣電影《哥吉拉大戰金剛》以及席捲全球票房的《冰雪奇緣2》，9月4日、11日連續兩個週六晚上7點準時放映。

「新瓦屋板凳電影院」今天宣傳活動，特別邀請國寶級電影海報手繪大師謝森山和台灣資深電影放映專家江泰暾與會。縣長楊文科表示，活動人數上限500人（含工作人員），當天3點發放號碼牌，設置單一出入口、量測體溫、實聯制、酒精清消、禁止飲食，呼籲所有參與活動的民眾，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離等措施，才能安心在大禾埕欣賞戶外電影，重溫古早時坐板凳乘涼看電影的情景，感受濃濃的人情味及親子時光。

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文化局長李安妤表示，活動從下午4點到晚上9點。「素人夢想家」提供喜愛表演的朋友們登台秀出自我的機會，日前已開放申請，反應相當熱烈；「童玩體驗坊」推出50元銅板價DIY活動，教學製作波浪鼓、手拉飛蜻蜓或竹蟬古早味玩具，回味懷舊風情，今天（1日）中午12點起開放網路報名，每日限額50名。

「復古市集趴」號召新瓦屋特色店家總動員玩創意，歡迎大小朋友前來支持藝文工作者及在地產業；「禾埕舞台秀」邀請到盛保羅魔幻劇團、客語R&B創作才子蕭迦勒及Mr.One Cajon樂團帶來歡樂互動時光。

最令人引頸期盼的「新瓦屋限量紀念板凳抽抽樂」，預計11日晚上8點45分壓軸登場，現場抽出100位幸運得主，只要連續兩週來現場看電影並且填寫線上問卷，就有機會成為幸運兒。活動期間還有「帶板凳換好康」、「填問卷送好禮」、「客話大聲講」、「行動書車」等多項限量兌換/抽獎活動。

另外，為延續板凳電影院效益，10月起將於集會堂、或者書店推出《Women‧我們》主題影展5場次，讓民眾學習及接納多元議題。活動詳情請搜尋文化局官網或FB粉絲專頁「竹縣go藝思」、「新瓦屋板凳電影院」查詢。

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國寶級電影海報手繪大師謝森山為「新瓦屋板凳電影院」繪製的《哥吉拉大戰金剛》和《冰雪奇緣2》宣傳海報。 （記者廖雪茹攝）

台灣資深電影放映專家江泰暾應邀在活動現場操作35mm膠捲放映機。 （記者廖雪茹攝）

參加新竹縣政府文化局臉書粉專的客話大聲講活動，就有機會抽中電影紀念板凳。（記者廖雪茹攝）

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