再傳日本腦炎確診 台南累計第5例

台南市今天再增1例確診個案，衛生局已會同專家學者前往個案住家及附近高風險場所進行調查評估及掛燈防治。（南市環保局提供）

2021/09/01 12:20

〔記者王姝琇／台南報導〕國內現仍處日本腦炎流行期間，台南今天（1日）出現今年第5例確診者，為全國第26例，個案是新營區50多歲男性，現仍住院持續治療中，衛生局偕同環保局進行疫調，並進行環境清消。

衛生局表示，該案8月18日晚間出現發燒、意識改變症狀，由家屬送至柳營奇美醫院急診並收治住院治療，經查發現有疑似腦膜炎症狀，今天確診罹患日本腦炎。疫調結果顯示，個案近期無國內、外旅遊史，平日活動地點僅住家及工作地，居住地附近2公里範圍內有豬舍及水稻田等日本腦炎高風險環境，研判於上述地點附近感染的可能性較高。

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衛生局已會同專家學者前往個案住家及附近高風險場所進行調查評估及掛燈防治，並派員針對上述地點加強環境清消，同時呼籲鄰近豬舍應加強防蚊、滅蚊措施，及為適齡豬隻施打疫苗，同時提醒民眾一定要做好自身防蚊措施。

台南市今年至今共出現有5例日本腦炎確診病例，2例在白河區、1例在歸仁區，另1例在下營區，加上今天新增的1例在新營區。

衛生局長許以霖表示，接種疫苗是預防日本腦炎最好的辦法，呼籲民眾除應按時攜帶家中年滿15個月以上幼兒至各區衛生所或合約院所接種疫苗外，居所或工作場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾，應加強自身防蚊措施，未曾接種或接種史不明的成人，建議自費接種日本腦炎疫苗。

台南市今天再增1例確診個案，衛生局已會同專家學者前往個案住家及附近高風險場所進行調查評估及掛燈防治。（南市環保局提供）

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