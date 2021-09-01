國產咖啡豆首參與國際競標吸引美日、阿拉伯買家 拍出1磅近1.4萬價格

台灣國產咖啡首度參與國際競標，嘉義卓武山咖啡農場的日曬藝伎咖啡豆拍出一磅500.5美金的好成績。（資料照，卓武山咖啡農場提供）

2021/09/01 10:09

〔記者楊媛婷／台北報導〕台灣國產咖啡首度參與國際競標，參與競標的9款台灣國產咖啡全數拍出，嘉義卓武山咖啡農場的日曬藝伎咖啡豆拍出一磅500.5美金（約台幣1萬3859元）的好成績，與他國咖啡豆同樣首度參與同等級國際拍賣最高價1磅200多美金相較，台灣國產咖啡豆初登場就有耀眼成績。

8月31日台灣時間晚上9時，由由農委會農糧署委請台灣咖啡協會偕同台灣咖啡研究室，和國際間推廣精品咖啡的ACE卓越咖啡聯盟合作舉行，昨天的國際競標吸引超過7國以上的國際買家上網競標，拍賣時間長約3小時，參與競標的9款台灣國產咖啡豆全數拍出，購買的買家除了台灣本身的知名生豆商、烘豆商外，還有具美國精品咖啡領導地位的美國藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffe）、日本精品咖啡生豆商Wataru、阿拉伯精品咖啡生豆貿易商Sulala Coffee，還有來自國際各國買家透過美國夏威夷咖啡商Paradise Coffee Roaster代為競標。

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本次參與國際競標的國產咖啡豆都拍出1磅至少32美金的成績，其中卓武山咖啡農場出產的日曬藝伎咖啡豆拍出1磅500.5美金的好成績，琥珀社咖啡莊園的日曬肯亞種SL34也拍出1磅72.5美金的優異成果。

台灣咖啡研究室農業研究員林仁安表示，以首度站上國際競標的產地咖啡豆來說，過去如葉門、夏威夷等產地首度參與國際競標，所拍出的最高價並未高於台灣，另外若以目前常舉辦由ACE卓越聯盟舉辦的COE國際咖啡拍賣來說，巴西、瓜地馬拉、宏都拉斯等主要咖啡產地國的競標價若有落在50到150美元就是不錯的表現。

台灣國產咖啡豆首度參與國際競標就能拍出高價，連ACE卓越聯盟人員也感到非驚訝，林仁安分析，台灣國際咖啡豆拍賣價可一飛衝天的原因除了咖啡豆的風味跟品質受到肯定外，本次台灣咖啡豆的拍賣公斤數每一款參與拍賣的咖啡豆批次重量為20公斤、最多85公斤，相較其他國家咖啡豆參與國際拍賣數量幾乎每批次至少為60公斤或3百公斤以上，台灣國產咖啡豆因為量少更有珍稀性。

另外，也因為是國產咖啡豆初登場，因為陌生也引起國際買家的好奇心，願意花錢來嘗試，「意味台灣的咖啡豆在國際還有很大的空間，能見度、產區品牌都在快速成長階段。」

林仁安說，為持續拓展台灣咖啡豆的國際空間與產地品牌形象，接下來仍要確保咖啡農友的努力能被看見外，也要不停透過賽事來精進風味品質的實力。

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