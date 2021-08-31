明天開學！ 小學生上學時間大不同

北屯文心國小在座位準備隔板，可在午餐時段使用。（文心國小提供）

2021/08/31 21:19

〔記者蔡淑媛／台中報導〕明天九一開學日，各校防疫措施不同，北屯區文心國小分流上學，小二到小六早上7點半上學，小一新生為8點半上課，家長不能入校，因此也安排志工與教室協助小一新生進教室及在活動中心舉行迎新儀式；北屯仁美國小因校地較大，全校仍統一在7點半到8點到校，入校前都重新量體溫，新生可由1名家長陪同在前庭廣場參新生典禮，有天竺鼠車車奧運看板供拍照紀念，並實況線上教學供家長觀看。

北屯區文心國小全校學生有1500人，校長陳怡婷表示，今年新生有11班、共280名小一新生，由於今年取消返校日無法為舊生提前編班，明天防疫採分流入校，2至6年級7點半入校，升三、五年級生在半小時至1小內發成績單、編班前往新教室，一年級新生則在8點半入校，家長止步，為了安撫小一生可能「罵罵號」，校方派出40名已打疫苗志工及教師迎接。

請繼續往下閱讀...

因應防疫，不同往年家長能陪小一新鮮人入校、認識學校，今年家長止步，但小一生迎新儀式不可少，仍帶小一生到活動中心迎新及闖關活動，認識新校園，校方除了請老師一一告知家長也特別錄製影片介紹校園及教學。

歷經史上最長暑假，文心國小將展開收心活動，下週為舊生驗收線上學習成果，進行主科目的概念測驗，做為新學期學習參考，是否加強科目。

北屯仁美國小全校近2000名學生，校長張永雄說，因應8月25日返校日取消，日前學生已領回物品，教室也清消完成，九一開學日四至六年級舊生直接到新教室上課，二、三年級則在走廊集合由老師帶領至新教室。

仁美國小一新生因校地大且前庭廣場與教室有距離，11個班級的小一新生7點半入校後，可由1名家長陪同入校到大前庭廣場集合，且佈置天竺鼠車車奧運競賽主題看板供拍照紀念，進行入校儀式，歡迎新生進入新里程碑，接著志工與教師帶入教室，午餐後適逢週三半天課全校放學。

北屯仁美國小設置隔板準備午餐時段防疫使用。（仁美國小提供）

仁美國小為小一新生設置天竺鼠車車奧運競賽主題看板供拍照紀念，進行入校儀式。（仁美國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法