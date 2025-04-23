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    首頁　>　社會

    好消息！ 康橋高中生被撞命危恢復清醒 下午1點多轉院台大醫院

    顏姓男學生經彰基搶救後恢復清醒，今天家屬將他轉院台大醫院後續治療。 （圖由民眾提供）

    顏姓男學生經彰基搶救後恢復清醒，今天家屬將他轉院台大醫院後續治療。 （圖由民眾提供）

    2025/04/23 14:59

    〔記者湯世名／彰化報導〕新北市新店康橋國際學校秀岡校區單車環台活動，22日在彰化縣埤頭箱遭1輛逆向行駛的轎車猛烈撞擊，造成7名學生輕重傷，其中顏姓男學生一度命危，經彰化基督教醫院漏夜搶救後恢復清醒，今天家屬將他轉院台大醫院後續治療。

    彰基醫師張尚文指出，車禍當下師長、同學第一時間搶救得宜，讓失血沒有擴大，加上消防員妥善包紮都是搶救成功的重要關鍵。

    彰基醫師張尚文指出，顏姓男學生經過1天手術搶救，今天生命徵象恢復穩定，意識恢復清醒。由於他居住在台北的關係，經家屬審慎評估地緣便利與後續照護等因素，在病況許可的前提下，今天下午1點多已安排將顏姓學生轉送至北部醫院進行後續治療。

    張尚文強調，雖然醫院的搶救很重要，但是事發當下隨行的老師與同學第一時間的救治與幫忙，讓失血狀況沒有擴大；後續消防人員妥善的包紮，也是搶救成功的重要關鍵，否則以這麼嚴重的受傷來說，光是失血的問題，可能在3~5分鐘內就會造成很嚴重的傷害；很感謝第一線幫助顏姓學生的師生、消防人員。

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