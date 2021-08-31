男大生驚覺是養子痛哭「我是撿來的？」 家人反應讓他好幸福

一名19歲男大生意外發現自己不是母親親生的，隔幾天向阿姨探詢得到自己是被收養的，讓他忍不住在電話中爆哭，但在與全家長談後，他才知道自己是一個幸福的孩子。示意圖與本新聞無關。（路透）

2021/08/31 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕一名從北部到台南求學的19歲男大生，日前因發生車禍要申請保險理賠，卻意外發現自己不是母親親生的，當下感到徬徨震驚，隔幾天向阿姨探詢得到自己是被收養的，讓他忍不住在電話中爆哭，事後家人還為此開家庭會議，但全家長談後，他才知道自己是一個幸福的孩子。

一名男大生在論壇《Dcard》以「原來我是被領養的孩子」為題發文，表示自己因為要申請車禍保險理賠，所以媽媽就給了他一份戶籍謄本，事後才發現自己在戶籍謄本上的稱謂竟是「養子」，他再熟悉不過的母親稱謂卻是「養母」，「上面（生母欄）也有一個陌生的名字。」

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男大生說，他當下第一個反應是立刻上網查詢「養子」的意思，「『系收養而非親生的兒子；養子與撫養人之間不存在血緣關係』，看到這句話時，我一時不知道這件事情是真是假？畢竟活到現在19歲，真的不敢相信。」

男大生透露，他猶豫幾天後向阿姨探詢此事，阿姨才坦白他是收養來的，「那個（陌生的名字）是你的親生母親。」此話一出晴天霹靂，讓他忍不住痛哭「所以我是撿來的嗎？」、「為什麼我都不知道？」阿姨聽到他哭相當心疼，急忙說明整個收養始末，也強調「大家只是覺得等你20歲再跟你說」、「我們是真心用心的在愛你，把你當自己的孩子在愛在疼」。

男大生說，隔天他便趕回北部家中，「因為這件事情家人要好好的和我溝通，講清楚事情由來，在回家的這趟路程我真的沿路都在默默流淚」、「回到家中我們全家人包括我的外公、外婆以及阿姨們都坐下好好溝通，外婆才剛講幾句話說這裡永遠是你的家，我再也忍不住我的淚水了。」

男大生透露自己的收養過程，除了感謝生母沒有把他當作棄嬰，也回憶從小家人就把他捧在手心上細心呵護，非常感謝愛他的家人和母親，「真的就像親生母親般地對待我」，讓他忍不住感動直呼「原來我是個幸福的孩子，要是沒有他們的收養，我現在還不知道在哪裡？」

文章一出感動許多網友，紛紛留言「哭了！太感動了！一家人毫無保留付出的愛！」、「他們愛你 ，你愛他們就足夠了」、「看到快哭出來你們一家人都好有愛」、「你是被呵護長大的孩子，你很幸福的」、「養的大過天啊，更何況他們似乎也從來沒讓你感覺自己是領養的，在這個很多親生的子女都懷疑自己是撿來的年代，你爸媽還有家裡那些長輩真的是對你很好」。

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