全國養豬場未違法使用廚餘 高雄2件越南月餅、水餃含非洲豬瘟病毒

全國農政單位查核養豬場的情況，目前沒有發現豬隻健康異常。（防檢局提供）

2021/08/31 18:28

〔記者楊媛婷／台北報導〕「廚餘暫不進養豬場、台灣豬健康長！」為防堵非洲豬瘟，非洲豬瘟中央災害應變中心（應變中心）日前宣布廚餘都暫時禁止進入養豬場，豬農都密切配合，也指出目前警政機關送驗的可疑肉品今新增陽性2件，目前陽性率為5%，都是在高雄查出，分別為水餃與月餅，水餃本身為生肉，帶有活病毒，若不慎流入牧場，將造成浩劫。

為防堵非洲豬瘟，全國自昨（30）日起已停止廚餘進入養豬場，實施首日，未發現違規案件，應變中心表示，今日查獲走私豬肉製品新增2件非洲豬瘟檢驗陽性，1件為月餅，1件為水餃，水餃為生肉，具有高度危險性，這2件都是自高雄市採樣來自越南產品；目前可疑肉品送樣檢驗累計共241件，累計陽性案件共14件，陽性率約5%。

請繼續往下閱讀...

農委會所展開的全國養豬場查核作業截至今日已完成6327場，並未查獲違法使用廚餘的案件，農委會呼籲，廚餘是守住非洲豬瘟的最後一道防線，呼籲在廚餘禁入養豬場的這段期間，一定不可讓廚餘流入。

環保署截至今日止，已移除各縣市放於公開位置的廚餘桶計共929桶。

應變中心再度提醒民眾，中秋節將近，不要自國外攜帶動植物產品入境，尤其是肉品，也不要網購國外肉品寄送台灣，違者將遭受重罰，千萬不要以身試法。另外也請國人告知國外親友，切勿寄送肉品及動物產品回國，以避免疫病傳入，保障國內養豬產業安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法