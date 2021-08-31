金門9/1起餐飲內用取消隔板 公務員赴台洽公恢復正常

金門縣自9月1日起大小餐飲內用，取消隔板及不同桌人員間保持1.5公尺以上間距的防疫規定。（記者吳正庭攝）

2021/08/31 18:04

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯今天說，因應國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情漸趨穩定，金門縣餐飲內用9月1日起取消隔板及不同桌人員間保持1.5公尺以上間距的防疫規定，盼回復原本用餐環境，有助加強經濟的復甦。

楊鎮浯說，中央將疫情警戒降至二級，金門也一直維持零確診，截至8月29日統計，地區常住人口第一劑疫苗注射的涵蓋率已達86.4％（4萬4910人），完成第二劑者也逾10％（5552人），考量因地制宜適度鬆綁餐飲場所內用規範。他說，期盼地方經濟也能藉此跟著動起來。

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另外，縣府考量所屬員工多已接種疫苗，為維持公務正常運作及赴中央單位爭取建設預算，縣屬公務員自9月1日起恢復可赴台洽公。

縣衛生局長李錫鑫說，雖餐飲場所適度鬆綁，民眾仍應遵守相關防疫事項：

一、顧客用餐管理：（1）採實聯制，如有發燒或上呼吸道症狀之顧客禁止進入。（2）入口處量體溫、噴酒精、提供乾洗手液或洗手設備。（3）落實公筷母匙，除用餐外，須全程配戴口罩。

二、餐飲從業人員健康管理：每日量測體溫及監測健康狀況、落實戴口罩及勤洗手。

三、餐飲場所環境清潔消毒：每日加強餐飲場所環境、廁所消毒，維持用餐環境良好通風。

縣衛生局說明，有關宴席、團餐及聚會之人數仍須遵守中央規定，每一隔間室內80 人、室外300 人上限，且不得逐桌敬酒、敬茶。

縣府教育處說，縣屬各級學校用餐部分，仍依中央規定指引，用餐時間維持使用隔板。

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金門公務員赴台洽公9月1日起恢復正常。（資料照 記者吳正庭攝）

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