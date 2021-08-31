AZ加開53.2萬人可預約 18~22歲80萬人可打BNT

指揮中心發言人莊人祥。（指揮中心提供）

2021/08/31 17:32

〔記者林惠琴／台北報導〕我國採購的59.5萬劑的AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗今抵台，預計可充實手上AZ疫苗貨量達到143萬劑，將於9月3日擴大開放23至28歲的民眾再預約AZ疫苗，預計有53.2萬人符合資格；另輝瑞／BNT疫苗除了國高中生，規劃也優先提供18至22歲族群預約接種，預計此年齡層約80萬人符合資格。

指揮中心發言人莊人祥今日表示，目前國內現有AZ疫苗庫存約57萬劑，再加上近期到貨的26.5萬劑及59.5萬劑，共有143萬劑AZ疫苗；莫德納疫苗剩下39.5萬劑，加上捷克贈送的3萬劑，約42.5萬劑；高端疫苗則剩下21.8萬劑。

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以AZ疫苗來說，目前第7輪已預約80.6萬劑，指揮中心今日宣布，再於9月3日10時至9月4日18時止，增加開放7月19日前已意願登記選擇AZ疫苗，且尚未接種過疫苗的23歲至28歲族群，也就是1998年12月31日（含）以前出生者，預計有53.2萬人符合資格，將於9月9日至9月10日施打。

另外，輝瑞／BNT疫苗除了國高中生，規劃也優先提供18至22歲族群預約接種，莊人祥說明，此年齡層約100萬人，但有21萬人已打過1劑或2劑疫苗，預計約80萬人符合資格。

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