台中中央公園新主管上任4天 竟將60志工踢出聯絡群組

市議員批中央公園新上任的管理主任上任短短4天，竟將志工所群組60人退群。（記者蘇金鳳攝）

2021/08/31 17:00

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中中央公園全體志工爆出無故遭踢出聯絡群組，民進黨市議員江肇國、張家銨、蔡耀頡、李天生、蔡成圭今天在市議會質詢，該公園管理主任新官上任短短4天，疑似因排班不順、溝通不良而將約60位中央公園志工所在的群組「翻群」，要求市府要好好處理，不要傷害了志工的熱心公益的心。

市長盧秀燕表示，身為主管應該要有高EQ，可透過其他方法溝通及協調，但到底發生什麼事要去了解，但的確應該好好溝通。

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江肇國表示，他接獲陳情，中央公園志工約60位，每位單月輪值出勤2次，但管理中心主任新上任4天就疑似因排班不順，無故將志工群組全員退出，已在中市志工界傳得沸沸揚揚。議員們表示，「翻群」的處理方式過於激進、草率，與志工缺乏溝通，更忽略志工的意願，要求相關局處務必查明原因，不要讓台中淪為一個口號上的志工城市。

江肇國表示，志工招募明文規範工作內容為諮詢、導覽及巡查園區，但志工向上反應中央公園公廁骯髒、樹木乾枯、雜草叢生而擋住出入口等，都沒有得到妥善解決，甚至被要求協助照顧苗圃。

另外，疫情期間，在2坪大的遊客中心硬是排3位以上的志工，遊客進入訪問必定超過容留人數。議員們呼籲，建設局務必正視問題並尊重志工意願，根本解決問題且讓臺中恢復成友善的志工城市。

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