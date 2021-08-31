「完全接種率」全球最高 台大教授揭新加坡是如何辦到

人在新加坡的台灣大學醫學系教授黃韻如指出，新加坡高度依賴國際貿易，因此必須向國際釋放「維持開放」訊息，而前提就是必須有高比例的疫苗接種。 （記者邱芷柔攝）

2021/08/31 13:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕根據新加坡官方消息指出，該國已有超過80%人口完成兩劑新冠疫苗接種，是目前全球完全接種率最高的國家。對此人在新加坡的台灣大學醫學系教授黃韻如指出，新加坡高度依賴國際貿易，因此必須向國際釋放「維持開放」訊息，而前提就是必須有高比例的疫苗接種。

黃韻如舉例，新加坡的糧食自給率相當低，有高達9成糧食是仰賴進口，邊境封鎖對新加坡造成非常大的衝擊，尤其是樟宜機場作為一個區域的轉運樞紐，因此新加坡政府清楚知道，要往前走，就要向國際釋放「新加坡是一個維持開放的社會」的訊息。

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究竟新加坡如何辦到高疫苗覆蓋率？黃韻如說，新加坡去年4月就有國家疫苗評估小組提出精準的採購策略，去年12月開始施打，首波開打的對象是70歲以上老年人，然而這群70歲以上族群接種率卻最低，遠不及疫苗覆蓋率早已超過90%的年輕族群。

黃韻如說，新加坡政府發現，面對Delta病毒入侵，住院率、重症率、死亡率等，都是以這些沒有施打疫苗的老年人口為主，因此開始徵招志願醫護人員進入社區，尋找還沒有施打疫苗的老人家，一方面做衛教，一方面也協助接種疫苗，這一、兩個月來，才讓70歲以上族群疫苗覆蓋率再稍微提高。

此外，新加坡政府主導的接種計畫，採用的是BNT及莫德納疫苗，兩者均為mRNA疫苗，黃韻如指出，由於部分人對這種新技術仍有疑慮，因此新加坡政府也開放自費疫苗選項，包括經過WHO認證的AZ、嬌生及中國科興，提升整體疫苗覆蓋率。

新加坡推出一款App，能顯示個人疫苗接種情形，只要「完整接種」疫苗滿14天，App上就會出現綠色小勾勾，政府也依此作為是否能進入餐廳用餐的根據。相關做法類似台灣日前的疫苗通行證討論，但我國疫苗覆蓋率尚低且涉及人權議題等，至今未有定論。

黃韻如認為，新加坡政府約是在今年8月初做這樣的宣布，她不會用違反人權來做解釋，新加坡政府把疫苗接種當成是一個誘因，讓20％還沒有完全接種疫苗的人，能夠加速接種疫苗。

台大醫院今天舉辦「COVID-19疫情下 來醫院安全嗎」線上記者會，黃韻如透過線上參與並分享新加坡經驗，她強調，疫苗現在已經證實能夠大幅減低死亡率、重症率及住院率，因此新加坡政府的態度轉向與病毒共處，台灣民眾非常希望有「嘉玲」，但從新加坡經驗來看，國人應可轉向關注全國重症率、死亡率曲線，當然前提仍是必須要有很好的疫苗覆蓋率，儘速讓疫苗覆蓋率的斜率上升是政府要努力的目標。

台大醫院今天舉辦「COVID-19疫情下 來醫院安全嗎」線上記者會，人在新加坡的台灣大學醫學系教授黃韻如透過線上參與並分享新加坡經驗。（記者邱芷柔攝）

新加坡推出一款App，可以看見個人疫苗接種情形，只要「完整接種」疫苗滿14天，App上就會出現綠色小勾勾，政府也依此作為是否能進入餐廳用餐的根據。（記者邱芷柔攝）

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