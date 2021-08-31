「完全接種率」全球最高 台大教授揭新加坡是如何辦到
〔記者邱芷柔／台北報導〕根據新加坡官方消息指出，該國已有超過80%人口完成兩劑新冠疫苗接種，是目前全球完全接種率最高的國家。對此人在新加坡的台灣大學醫學系教授黃韻如指出，新加坡高度依賴國際貿易，因此必須向國際釋放「維持開放」訊息，而前提就是必須有高比例的疫苗接種。
黃韻如舉例，新加坡的糧食自給率相當低，有高達9成糧食是仰賴進口，邊境封鎖對新加坡造成非常大的衝擊，尤其是樟宜機場作為一個區域的轉運樞紐，因此新加坡政府清楚知道，要往前走，就要向國際釋放「新加坡是一個維持開放的社會」的訊息。
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究竟新加坡如何辦到高疫苗覆蓋率？黃韻如說，新加坡去年4月就有國家疫苗評估小組提出精準的採購策略，去年12月開始施打，首波開打的對象是70歲以上老年人，然而這群70歲以上族群接種率卻最低，遠不及疫苗覆蓋率早已超過90%的年輕族群。
黃韻如說，新加坡政府發現，面對Delta病毒入侵，住院率、重症率、死亡率等，都是以這些沒有施打疫苗的老年人口為主，因此開始徵招志願醫護人員進入社區，尋找還沒有施打疫苗的老人家，一方面做衛教，一方面也協助接種疫苗，這一、兩個月來，才讓70歲以上族群疫苗覆蓋率再稍微提高。
此外，新加坡政府主導的接種計畫，採用的是BNT及莫德納疫苗，兩者均為mRNA疫苗，黃韻如指出，由於部分人對這種新技術仍有疑慮，因此新加坡政府也開放自費疫苗選項，包括經過WHO認證的AZ、嬌生及中國科興，提升整體疫苗覆蓋率。
新加坡推出一款App，能顯示個人疫苗接種情形，只要「完整接種」疫苗滿14天，App上就會出現綠色小勾勾，政府也依此作為是否能進入餐廳用餐的根據。相關做法類似台灣日前的疫苗通行證討論，但我國疫苗覆蓋率尚低且涉及人權議題等，至今未有定論。
黃韻如認為，新加坡政府約是在今年8月初做這樣的宣布，她不會用違反人權來做解釋，新加坡政府把疫苗接種當成是一個誘因，讓20％還沒有完全接種疫苗的人，能夠加速接種疫苗。
台大醫院今天舉辦「COVID-19疫情下 來醫院安全嗎」線上記者會，黃韻如透過線上參與並分享新加坡經驗，她強調，疫苗現在已經證實能夠大幅減低死亡率、重症率及住院率，因此新加坡政府的態度轉向與病毒共處，台灣民眾非常希望有「嘉玲」，但從新加坡經驗來看，國人應可轉向關注全國重症率、死亡率曲線，當然前提仍是必須要有很好的疫苗覆蓋率，儘速讓疫苗覆蓋率的斜率上升是政府要努力的目標。