台中花博卡144萬張荒廢？盧秀燕：會公佈民眾申領時間

花博卡爭議告段落，市長盧秀燕指與廠商合約糾紛已解決，會公佈民眾領取時間（資料照，記者張軒哲攝）

2021/08/31 13:05

〔記者蘇金鳳／台中報導〕爭議多時的花博卡將告一段落，市議員楊典忠、何文海今天質詢市長盧秀燕今年又亂發卡，卻讓144萬花博卡荒廢；盧秀燕表示，花博卡不會浪費，當初不使用是因為契約紛爭，目前爭議已解決，會公佈民眾申領花博卡時間。

前市長林佳龍時期，為台中花博期間製作300萬張花博卡，後來剩下144萬張空白卡片，市長盧秀燕以尚跟廠商有契約糾紛而不使用。

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市議員楊典忠及何文海再次痛批市府發兒童卡，又要進行數位學生證，又要花一大筆錢，為何不直接使用空白花博卡，便可節省公帑。

盧秀燕表示，花博卡不會浪費，當初無法馬上使用，是因為和廠商有契約糾紛，經過市府相關局處一年多努力，已解決法律上的爭議問題，現在花博卡權屬已清楚歸屬市府，運用上就能合法化。

盧秀燕指出，交通局現已在進行盤點重啟活化相關作業，避免資源浪費，雖然現今數位行動已是趨勢，市府也在推動數位市民卡，不過考量長輩、孩童等還是比較習慣傳統的實體卡片，因此市府將研議讓當初未領取的市民，在沒有個資疑慮下也能申請花博卡，相關辦法研訂好後將盡快對外宣布。

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