明至9/30禁廚餘養豬影響23家業者 宜縣農業處︰每頭補助500元

國內爆發非洲豬瘟肉製品走私案，農委會公告，明日起至9月30日，全國禁止廚餘養豬，以防堵非洲豬瘟疫情，宜蘭縣共有23家養豬業者受影響。（宜蘭縣政府提供）

2021/08/31 11:54

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕國內爆發非洲豬瘟肉製品走私案，農委會公告，明日起至9月30日，全國禁止廚餘養豬，以防堵非洲豬瘟疫情，宜蘭縣共有23家養豬業者受影響；縣府農業處說，禁止廚餘養豬期間，將補助業者每頭豬500元的飼料費，如業者願意轉型，改用飼料養豬，每頭豬補助2500元。

根據宜蘭縣政府統計，縣內養豬場有98場，約養了5萬頭豬，其中23場食用廚餘；鑒於8月19日國內首度破獲越南走私肉製品，檢出非洲豬瘟病菌，全國緊急啟動應變措施，農委會也公告，暫時禁止廚餘養豬，以杜絕非洲豬瘟傳播。

請繼續往下閱讀...

縣政府今縣務會議，進行非洲豬瘟防堵專案報告，縣衛生局稽查縣內32家販售豬肉製品業者，與61家餐飲業者，查獲違規嫌疑產品共10件；縣衛生局說，其中2件產品來源為台灣，但標示不完全，已依食安法處辦。

衛生局說，8件產品已送動植物防疫所送驗，其中6件產品來源為台灣，2件產品來源待釐清，後續將針對販售與餐飲業強化監測，並配合警察局與移民署聯合稽查。

環保局說，縣內23間廚餘養豬場，每天約處理20噸的廚餘，未來將運往有機廢棄物處理廠處理，但其中3間業者因清運設備的問題無法配合，已協調同業順路協助運送，如果同業協助有困難，縣府也會拜託當地清潔隊或民間業者協助。

縣府農業處說，禁止廚餘養豬期間，將補助業者每頭豬500元的飼料費，如業者願意轉型，改用飼料養豬，每頭豬補助2500元，也鼓勵民眾勇於檢舉走私或販售非洲豬瘟肉品的業者，獎金最高120萬元。

國內爆發非洲豬瘟肉製品走私案，農委會公告，明日起至9月30日，全國禁止廚餘養豬，以防堵非洲豬瘟疫情，宜蘭縣共有23家養豬業者受影響。（宜蘭縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法