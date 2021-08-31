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    台南車禍前5大傷亡路段公布 鎖定首波改善對象

    健康路是南市交通易肇事路段之一，列為重點防制路段。圖為示意圖與新聞事件無關。（記者洪瑞琴攝）

    健康路是南市交通易肇事路段之一，列為重點防制路段。圖為示意圖與新聞事件無關。（記者洪瑞琴攝）

    2021/08/31 11:24

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市交通局今（31）日公布全市交通易肇事前5大傷亡路段，以及自撞事故、高齡族車禍高風險地區，9月起將同步推動改善計畫與加強執法。

    交通局表示，易肇事路段多集中於市區人口稠密區域，以每公里傷亡人數最高的5處路段，崇善路、西門路2段、健康路1段、開元路、民生路2段優先推動改善，將針對常見事故違規型態，強力執法以達嚇阻作用，另外將進行道路交通設施改善，提升民眾用路安全性。

    自撞路段多集中於省道，以每公里自撞傷亡人數最高的6處路段，台20線3處、台17甲1處、台19線1處、台17甲1處進行改善。交通局指出，因自撞主因多與駕駛人本身有關，將加強超速與酒駕取締、強化路側設施，亦強化安全駕駛與酒駕防制活動。

    高齡者交通事故，則以白河區A1（造成人員當場或24小時內死亡交通事故）最多、永康區A2（造成人員受傷或超過24時死亡交通事故）最多、官田區死亡率最高、中西區受傷率最高。交通局表示，將檢視高齡長者通行空間與路口設施是否完善，而且部分民眾違規行為造成長者發生交通事故，也會針對事故肇因，取締勤務強力執法，多管齊下守護長輩們安全。

    交通局局長王銘德說，台南市幅員遼闊，都會與鄉鎮並存、及高齡人口所佔比例偏高，各行政區交通事故差異極大，在事故防制需採因地制宜的作法，道安團隊在市長黃偉哲支持下，鎖定易肇事改善、自撞改善、高齡事故防制3大重點，針對事故熱區進行防制，短期加強執法力度與準度、中長期改善道路與交通設施改善，以降低交通事故。

    大台南智慧交通中心透過大數據分析與監測資料，9月起針對易肇事傷亡路段，推動改善計畫與加強執法。（記者洪瑞琴攝）

    大台南智慧交通中心透過大數據分析與監測資料，9月起針對易肇事傷亡路段，推動改善計畫與加強執法。（記者洪瑞琴攝）

    南市加強易肇事傷亡、自撞事故、高齡族車禍高風險地區改善防制與道安宣導。（圖由南市交通局提供）

    南市加強易肇事傷亡、自撞事故、高齡族車禍高風險地區改善防制與道安宣導。（圖由南市交通局提供）

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