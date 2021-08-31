麻豆文旦節9/5登場 採買文旦正當時

麻豆文旦節9月5日登場，盛產期又逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19） 疫情趨緩，採買人潮可期。（記者王涵平攝）

2021/08/31 11:04

〔記者王涵平／台南報導〕麻豆文旦節9月5日登場，盛產期又逢武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，採買人潮可期，台南市長黃偉哲表示，將加強查察取締冒充麻豆文旦的情形。

「2021麻豆文旦節－愛在麻豆柚見幸福」將於9月5日上午10時在麻豆總爺藝文中心舉行，活動當天有洄瀾舞集、大潭菁二胡樂團、卡通人偶互動秀、奇幻魔術秀、小丑氣球秀、夢幻泡泡秀等精彩表演，好農市集、趣味競賽、親子DIY，以及可愛小柚口罩、束口後背包與消費滿額好禮大放送。現場有優質麻豆文旦展售與多樣限量好柚好禮。

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台南市文旦種植面積為1109公頃，產量為2萬5972公噸，面積及產量皆為全國第一，其中又以麻豆為台南最大產區，種植面積達847公頃，產量為2萬312公噸。

文旦約在節氣白露9月7日前後採收完畢，中秋節前可望帶來買氣，黃偉哲表示，對於其他地方可能冒充麻豆文旦的情形，凡是沒有經過農會或公所認證的文旦，如果擅自使用麻豆文旦商標，南市府會嚴格察查取締。

因應文旦盛產，南市農業局持續透過多元行銷活動及加工收購等產銷措施，全力行銷台南文旦，維持產銷平衡，保障農民收益。

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