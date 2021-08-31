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    首頁　>　生活

    山海美景一路往北 台東9月滿滿驚喜

    出自港口部落阿美族藝術家伊祐噶照之手的「貓咪種子」，葉子眉毛逗趣的造型洋溢著幽默與童趣。（記者陳賢義攝）

    出自港口部落阿美族藝術家伊祐噶照之手的「貓咪種子」，葉子眉毛逗趣的造型洋溢著幽默與童趣。（記者陳賢義攝）

    2021/08/31 08:16

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東好山、好水、好空氣，風光明媚的山海風光，是疫情期間島內旅遊首選，由南迴線一路往北，2021南迴藝術季「Sicevudan從這出發」、縱谷大地季共20件地景裝置藝術，還有「全台最美火車站」多良火車站、太麻里鄉金針山、池上伯朗大道等知名打卡景點，台東9月驚喜滿分。

    台東9月除了國際熱氣球嘉年華會，還有滿滿的驚喜，從最南邊境達仁鄉一路往北，以「Sicevudan從這出發」為主題的2021南迴藝術季，匯聚南迴4條流域，讓藝術的根結合地域特色，分別在南田海岸親水公園、千禧曙光紀念園區沙灘、金針山忘憂谷下方花田及約台九線370公里處（原住民祖先發源地碑對面）等處，由國內外14組外藝術家融合地景風貌與地方人文，創作14件地景裝置藝術。今年「縱谷大地藝術季」則分別在關山親水公園、鹿野鄉公所、新良濕地、后湖地區放置6件地景裝置藝術。

    除了地景裝置藝術外，來訪遊客還能前往多良火車站、金崙溫泉、太麻里鄉金針山、知本溫泉、新良濕地，或到縱谷知名5星級酒店鹿鳴溫泉酒店泡湯，體驗最原汁原味品質最棒的溫泉，還有關山親水公園、池上伯朗大道和金城武樹，飽覽山海風光和徜徉田園美景，放鬆心情享受泡湯樂。

    來到台東市區也可看逛逛鐵花村、大同海濱公園、森林公園，品嘗在地知名小吃，採購伴手禮。疫情警戒調降微解封，民眾出遊解放心緒蠢動，台東滿是驚喜的9月，處處都是值得造訪打卡，留下美好的新景點。

    以卑南族卡大地布部落石生傳說為素材，「卡大地布媳婦」饒愛琴的發想創作獨樹一格。（記者陳賢義攝）

    以卑南族卡大地布部落石生傳說為素材，「卡大地布媳婦」饒愛琴的發想創作獨樹一格。（記者陳賢義攝）

    黃澄澄的金針花海迎風搖曳，美不勝收。（記者陳賢義攝）

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