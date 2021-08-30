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    週二飆36度！全台紫外線亮紅燈 桃園以南防午後雷陣雨

    週二各地炎熱，高溫約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率。（資料照、取自氣象局，本報合成）

    週二各地炎熱，高溫約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率。（資料照、取自氣象局，本報合成）

    2021/08/30 21:51

    〔即時新聞／綜合報導〕明（31）日偏東風水氣減少，各地高溫可達32至35度，北部可能達36度，中午前後紫外線指數易達危險或過量等級，山區及桃園以南地區則需留意午後雷陣雨。

    中央氣象局預報，明天偏東風水氣較今日減少，但台東地區及恆春半島仍不定時有局部短暫陣雨或雷雨，其他各地大多為多雲到晴的天氣，需留意中午過後桃園以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。另外，今晚至明日恆春半島有較強陣風。

    氣溫方面，週二各地炎熱，高溫約32至35度，其中桃園及大台北地區有36度以上高溫發生的機率，明天全台紫外線均為紅色「過量級」，外出請注意防曬，並多補充水分。

    天氣風險公司指出，明後2日雲量稍微減少，天氣高溫炎熱，晴朗天空之下紫外線較強，民眾應慎防中暑；此外，午後近山區熱對流發展，常伴隨閃電、雷擊以及較大的雨勢，民眾若有戶外活動須留意安全。

    空氣品質方面，31日環境風場為偏東風，西半部地區位於背風側，風速較弱，空氣品質普通；受光化作用影響，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，竹苗至中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

    明（31）日偏東風水氣減少，各地高溫可達32至35度。（資料照）

    明（31）日偏東風水氣減少，各地高溫可達32至35度。（資料照）

    明（31）日各地溫度預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明（31）日各地溫度預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明（31）日各地紫外線預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明（31）日各地紫外線預報。（圖擷取自中央氣象局）

    明（31）日各地空氣品質預報。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

    明（31）日各地空氣品質預報。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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