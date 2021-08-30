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    台東4200萬搞「密室內旅遊」？民進黨質疑：報名不公開不透明

    台東縣政府撙節活動經費招待縣民一日遊，伴手禮招標惹議。（記者陳賢義攝）

    台東縣政府撙節活動經費招待縣民一日遊，伴手禮招標惹議。（記者陳賢義攝）

    2021/08/30 18:52

    〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣政府「疫後振興經濟方案」9月1日準備開始，但許多想參與民眾對於報名規則卻一頭霧水、找無資訊，去電縣府表達不滿，回覆竟是第一階段為「試辦階段」，名單由相關單位呈報，民進黨台東縣黨部呼籲縣府懸崖勒馬，用更加公平、更加公開的方案提振觀光與經濟，不要再藉由疫情振興的理由，偷渡自私目的。

    民進黨縣黨部質疑，台東縣府大手筆花了4200萬元預算，不公開資訊供縣民自由選擇是否參加，這是密室內的旅遊嗎？台東縣長饒慶鈴想用4200萬振興經濟，但請問公平性是什麼?將「試辦階段」的名單交由縣府內部單位負責提報，名單又符合哪些資格?一般民眾卻不在考量之內。

    其次，疫情後振興是全台的共同課題，為何不能參考外縣市政府作法，如台南市住宿買一送一或憑票抽獎、基隆市滿百送百商品抵用券等振興方案更是花樣繁多，這麼多種方案能研擬，就算是抄作業都能選個預算相近的來抄個八成像，一個月過去了縣政對於振興方案完全不為所動。

    縣黨部表示，縣府忽略必須秉持公平性，還有專業性，用宏觀又正確的角度執行振興方案，不該是用人民的辛苦錢花在所謂的試辦階段，如果這都不叫綁樁了，那什麼才叫綁樁呢?呼籲懸崖勒馬。

    縣府表示，受疫情影響今年很多活動只能停辦或變更方式，撙節的活動經費因多為向中央爭取而來，無法改以現金發放，因而轉用微旅行的方式，以台東人挺台東人的方式振興在地經濟運作，參訪除邀請弱勢團體、社區長者及身心障礙團體等對象外，更以「防疫有功人員」為主要邀請對象，包含醫護人員、環境清潔及消毒人員及村里鄰長等優先納入，安排共6條遊程提供選擇，包含在地生活體驗、特色餐廳等，希望藉此創造雙贏，不僅可慰勞防疫有功人員，同時讓在地弱勢縣民也能機會到台東各角落體驗不同風景，也藉此活絡在地經濟。

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