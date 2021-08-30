新北三峽群聚2確診者 曾遊台東引恐慌

新北三峽家庭群聚關聯圖。（圖由指揮中心提供）

2021/08/30 09:39

〔記者陳賢義／台東報導〕新北市家庭群聚新增武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確診者16072、16080，傳出本月曾到台東旅遊引發恐慌，台東縣衛生局表示，新北確診個案至台東足跡為非傳染期間，台東親友採檢皆為陰性，籲民眾勿恐慌。

縣衛生局表示，有關新北三峽群聚案，其中案16072、案16080有曾到台東足跡，台東縣衛生局隨即展開疫調，案16072為13日（發病前第15天）坐夜班火車到達台東親友家，14日待在住家未出（發病前第14天），而15日（發病前第13天）早上10點開車載案16080返新北，2個案在台東的期間雖然不是中央流行疫情指揮中心一般表示的傳染期，但得知後為求慎重起見，仍立即連繫個案居住台東親友進行PCR篩檢，採檢結果出爐， 皆為陰性，同時要求必須進行自我健康管理7天。

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衛生局表示，依中央規定可傳染期界定為，個案有症狀則依發病日往前推3日，如無症狀則依採檢日往前推3日為依據，這次三峽群聚案中，2案有台東足跡者皆不是在中央規定的可傳染期來到台東，民眾切勿過度恐慌。疫情期間，正確配戴口罩、做好個人防疫工作才能徹底杜絕疫情傳染。

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