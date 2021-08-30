台灣去年離婚數列世界前茅 兒盟：應訂「子女照顧計畫」

兒盟呼籲政府應儘速增修「兒童及少年福利與權益保障法」，讓「離婚商談服務」及「未成年子女照顧計畫」入法。（記者羅綺攝）

2021/08/30 18:14

〔記者羅綺／台北報導〕內政部統計，去年台灣有高達5萬1680對同/異性夫妻離婚，在世界各國當中名列前茅，當年度更有5萬5940位18歲以下兒少因父母離婚而變更監護權。兒盟今日公布「離異家庭兒少心聲調查」，發現超過一半的父母會在離婚過程中交惡或彼此不聯絡，讓孩子在大人的角力中身心受創。

兒盟針對全國國小四到六年級孩子實施「離異家庭兒少心聲」問卷調查，得知目前台灣有17.45%夫妻在孩童12歲以前便離婚或分居，其中56.49%的孩子表示，父母在離婚過程中交惡或彼此不聯絡，更有孩子因此永遠無法和其中一方見面相處。而在這些父母離異的孩子中，有44.23%希望爸媽分開後也要和平相處，42.31%渴望父母多加陪伴自己，42.31%希望父母能關心孩子的感覺與心情。

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兒盟表示，父母雙方在高壓離婚過程中忙於處理各式棘手問題時，根本無暇顧及孩子感受，而孩子也因此在大人們的角力拔河中身心受創。面對父母要離婚，孩子們最害怕的是不可知的未來，此時極需要雙方父母愛的保證。

兒盟調查顯示，67.91%孩子在被告知離婚訊息後最擔心「不知道接下來會發生什麼事」，61.54%孩子表示「怕變成沒有爸爸或媽媽的小孩」及「害怕見不到爸爸媽媽或是其他手足親友」。兒盟說，現今社會對離婚家庭雖有更多的理解與接納，但對孩子心理來說，父母離異仍被視為重大童年逆境經驗之一。

此外，當被問及「如何適應父母離婚狀況時」，67.28%孩子選擇「知道爸媽即使分開他們依然愛孩子」，其次52.14%為「爸媽不要再吵架」，48.17%為「兄弟姊妹不用分開」，也有37.92%孩子希望「常見到沒有同住的爸媽」及32.42%為「不用擔心跟爸媽提起對方會生氣」。

兒福聯盟於今年8月底成立「童心協力合作+ 離婚親子維繫服務中心」，跨領域整合心理、法律和社工一條龍式專業諮詢，以孩子為中心考量的離婚親子維繫服務，由專業的社工人員陪伴及引導即將或進行式的離婚夫妻共同完成「子女照顧計劃」，讓離婚子女離婚不單親，也能受到妥切的照顧。

兒福強調，孩子理當擁有雙方父母照顧，而非成為監護權爭奪下的夾心餅乾；同時呼籲政府應儘速增修「兒童及少年福利與權益保障法」，將民間團體倡議多年的「離婚商談服務」及「未成年子女照顧計畫」入法。

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