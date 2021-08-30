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    郭董談明年3千萬劑BNT？指揮中心：願接手討論

    鴻海創辦人郭台銘今晚透露，BNT表態明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度可能性。指揮中心發言人莊人祥對此表示，中央願接手討論採購量。（資料照）

    鴻海創辦人郭台銘今晚透露，BNT表態明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度可能性。指揮中心發言人莊人祥對此表示，中央願接手討論採購量。（資料照）

    2021/08/30 00:01

    〔中央社〕鴻海創辦人郭台銘今晚透露，BNT表態明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度可能性。指揮中心發言人莊人祥對此表示，中央願接手討論採購量，另透露已超前部署向AZ表態明年度採購意願。

    郭台銘今天晚間在臉書（FaceBook）貼文指出，BNT在台灣直到8月3日取得緊急使用授權（EUA）後投產，客製化標籤的BNT疫苗，希望首批能在9月中秋節前後分批抵達，今年已被承諾到貨數量大約是800萬劑至900 萬劑；他也向BNT探詢，明年疫苗為台灣保留3000萬劑額度的可能性。

    指揮中心指揮官陳時中過去多次強調，今年度國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗政策以擴大第1劑疫苗涵蓋率為目標，但明年策略勢必轉換成增加施打第2劑人口，甚至是第3劑加強劑，「超前部署」尋找明年度疫苗貨量、避免疫苗貨量吃緊將成為關鍵。

    莊人祥：莫德納已訂2000萬劑、AZ也在談

    莊人祥今天晚間告訴中央社記者，除明年已經有訂了2000萬劑的莫德納（Moderna）疫苗，近日阿斯特捷利康（AZ）也已經向指揮中心詢問明年採購COVID-19疫苗意願。

    莊人祥透露，指揮中心已向AZ表態明年度台灣希望取得的COVID-19疫苗數量，但他也重申，現在都只是表態，還未到簽約階段，不方便說明疫苗數量，若有好消息一定盡快向外界報告。

    針對BNT明年願意保留台灣3000萬劑，莊人祥樂見其成。他解釋，未來國內將會有許多接種過BNT疫苗的民眾，若需要加打第3劑疫苗，在專家尚未建議開放混打前，施打BNT疫苗者仍然只能接種同廠牌疫苗。

    今年的BNT疫苗是由民間捐款，台積電、鴻海永齡基金會及慈濟購買共1500萬劑，莊人祥表示，明年的BNT疫苗不論是國內所需要的貨量或費用等，中央都願意接手與BNT公司討論，指揮中心現階段也都持續與藥廠直接聯繫，相信雙方溝通管道不成問題。

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