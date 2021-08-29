通過法參議院藝術展徵選 台攝影師呈現鄉愁作品

在8月27日至9月7日的法國盧森堡公園夏季藝術展中，台灣攝影師吳俊樺除展出36幅攝影作品外，更有一幅以卷軸呈現的4公尺長作品集。捲開的照片就如同慢慢開展的旅程，如時間的長軸。（吳俊樺提供，中央社）

2021/08/29 19:32

〔中央社〕台灣攝影師吳俊樺通過法國參議院盧森堡公園夏季藝術展徵選，正在當地舉辦攝影個展。他透過光線與構圖，闡述台灣與法國的距離與思念，邀民眾用自身經驗，展開一趟鄉愁的旅程。

法國參議院每年暑假舉辦「盧森堡公園的夏天」（L’Ete du jardin du Luxembourg）文化與藝術展覽，全球公開徵選藝術家，於盧森堡公園內兩個場館展出。

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吳俊樺從眾多藝術家中脫穎而出，獲參議院之邀，以10099KM | France-Taiwan為主題，自8月27日至9月7 日於盧森堡公園內的「達維烏展覽館」（Pavillon Davioud）舉辦2週攝影個展。

吳俊樺向中央社表示，2019年底接到朋友告知訊息時已是徵選截止前一晚，他緊急整理作品撰寫企畫，最初提案的攝影作品是透過台灣人的眼睛看法國景點，希望引起遴選參議員的共鳴。提案一個月後，接到入選參展的通知。

然而2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）席捲全球，展覽也延後一年。

吳俊樺說，他10年來每年多次往返台法兩地，但去年因疫情無法回到法國，與法國伴侶相隔兩地一年半，讓他重新思考「距離」所帶來的涵意。他決定重新整理，向主辦方提議修改展覽主題，參議院也欣然同意。

10099KM | France-Taiwan展覽以「思念」與「鄉愁」為出發點，透過36幅攝影作品以及一只4公尺長的卷軸攝影作品集展現台灣和法國兩邊的風情。「4公尺的捲軸也是時間的長軸，觀畫的同時，也展開一趟旅程」。

照片呈現多為2到3張並列呈現的風景或建築，但吳俊樺向中央社說，他並不想強調照片來自哪一個地方，因此照片下方沒有標註，觀影者可拿作品手冊對照了解。「透過光影串聯，一切環環相扣，我照片中的地點可以在任何地方。心在哪，眼中的光景就能在哪。」

他引用拜倫詩句，說道：「我的心，不知時間，也不識距離 。」

吳俊樺分享自身經歷，他曾到科西嘉島（Corse）旅遊。科西嘉古代被稱為Kalliste，也就是「美麗之島」之意。「我和伴侶說，這就跟台灣被稱為Formosa一樣；不僅科西嘉島許多地方都很東海岸很像，就連民情都很類似，讓我頓時就像回到台灣」。

吳俊樺表示，很多法國人看照片後很驚訝地告訴他，「原來這是在台灣，我以為是法國耶」。

據吳俊樺獲得的參觀者反饋，許多法國人聽過、甚至來過台灣，「台灣的能見度真的跟以前差很多，甚至有人能認出我留言簿旁的筆來自台灣哪個工作室。有去過台灣的人，看到照片後都會讓他們回憶起在台灣的日子，很多都說想再回去；不認識台灣的人則會對台灣產生許多好奇，想了解台灣的高山或寺廟」。

他表示，「希望邀請觀畫者同遊我的兩個故鄉，法國與台灣，城市與鄉村，山與海，天與地。透過對光影的讚美，不約而同的構圖和相應的場景，訴說我同樣的鄉愁」。

吳俊樺說道：「我的照片是媒介也是線索，讓他們能發現，進而尋找。我想，這也是疫情下的另一種旅行。」

吳俊樺受邀參與法國參議院盧森堡公園夏季展覽，希望透過不約而同的構圖和相應場景，邀請民眾同遊他的兩個故鄉－台灣與法國。圖左為南投日月潭（2021），圖右為科西嘉島聖尼古拉教堂（2019），不同的地點，同樣的鄉愁。（吳俊樺提供，中央社）

台灣攝影師吳俊樺在今年法國參議院盧森堡公園夏季藝術展中呈現台法兩地的照片。圖左為科西嘉島村莊的房子（2019）；圖中為台北松山媽祖廟（2020）；圖右則為多維爾市集廣場（2019），線條強烈。台灣廟宇特別引起法國民眾的好奇與讚嘆。（吳俊樺提供，中央社）

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