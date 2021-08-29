響應政府振興方案 東林福德廟發放中秋發財金、春節紅包

響應政府振興方案，東林福德廟中秋節發財金如期發放，明年農曆年加碼現金紅包。（記者洪臣宏攝）

2021/08/29 16:46

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區東林福德廟今年中秋節將持續舉辦發財金發放，最高1000元，為配合政府振興方案，也決定明年農曆春節發放100元現金紅包，廟方表示，雖然金額不多，仍希望為活絡經濟略盡棉薄之力。

東林福德廟在每年農曆2月2日土地公聖誕、中秋節8月15日得道日發放發財金，民眾第一次擲出聖筊可獲1000元，依序為900、800元，金額全國最高，每年求取者大排長龍，如今台灣本土疫情漸緩，管委會決定如期發放。

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該廟每年農曆一月一日發放錢母，供不應求，今年因疫情延到農曆2月2日連同發財金發放，因人潮太多還延後活動截止時間，不過廟方今年將有新的做法。

東林福德廟主委林寶祥表示，管委會開會決議，為了響應政府疫後振興方案，將於大年初一發錢母傳統，改為發放100元紅包，不限領取人資格，暫訂發放1000份；發放錢母則挪到農曆2月2日連同發財金發放。林寶祥說，疫情衝擊很多行業，發紅包正逢振興券施行時期，希望能對各行各業有些許幫助。

東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

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