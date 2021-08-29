為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    響應政府振興方案 東林福德廟發放中秋發財金、春節紅包

    響應政府振興方案，東林福德廟中秋節發財金如期發放，明年農曆年加碼現金紅包。（記者洪臣宏攝）

    響應政府振興方案，東林福德廟中秋節發財金如期發放，明年農曆年加碼現金紅包。（記者洪臣宏攝）

    2021/08/29 16:46

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區東林福德廟今年中秋節將持續舉辦發財金發放，最高1000元，為配合政府振興方案，也決定明年農曆春節發放100元現金紅包，廟方表示，雖然金額不多，仍希望為活絡經濟略盡棉薄之力。

    東林福德廟在每年農曆2月2日土地公聖誕、中秋節8月15日得道日發放發財金，民眾第一次擲出聖筊可獲1000元，依序為900、800元，金額全國最高，每年求取者大排長龍，如今台灣本土疫情漸緩，管委會決定如期發放。

    該廟每年農曆一月一日發放錢母，供不應求，今年因疫情延到農曆2月2日連同發財金發放，因人潮太多還延後活動截止時間，不過廟方今年將有新的做法。

    東林福德廟主委林寶祥表示，管委會開會決議，為了響應政府疫後振興方案，將於大年初一發錢母傳統，改為發放100元紅包，不限領取人資格，暫訂發放1000份；發放錢母則挪到農曆2月2日連同發財金發放。林寶祥說，疫情衝擊很多行業，發紅包正逢振興券施行時期，希望能對各行各業有些許幫助。

    東林福德廟建於清乾隆14年（西元1749年），位於林園區知名老街福興街街尾，與街頭興濟宮都被賦予「林半仙傳奇」，為了鎮煞而興建，土地公旁少見地配置文武判官，相傳是神格較高的土地公，香火鼎盛。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    梧棲土地公廟頭牙擲出立筊 信眾：好兆頭牛扭乾坤
    2021/03/15 19:47

    梧棲土地公廟頭牙擲出立筊 信眾：好兆頭牛扭乾坤
    高市東林福德廟「發財金」與「錢母」14日一起發 防疫大考驗
    2021/03/12 15:27

    高市東林福德廟「發財金」與「錢母」14日一起發 防疫大考驗

    全台唯一波灣富裕債
    北門「豬母娘娘」戰火神燻黑 重新「梳妝打扮」迎廟慶
    2019/03/21 19:32

    北門「豬母娘娘」戰火神燻黑 重新「梳妝打扮」迎廟慶
    被列為高雄10大走春必訪老廟 東林福德廟發錢母人潮排1公里長
    2019/02/05 16:39

    被列為高雄10大走春必訪老廟 東林福德廟發錢母人潮排1公里長

    定期定額智能版！看看你適合哪種投資方式？
    東林福德廟發錢母 捐20萬元給台南賑災
    2016/02/08 14:51

    東林福德廟發錢母 捐20萬元給台南賑災
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播