北門「豬母娘娘」戰火神燻黑 重新「梳妝打扮」迎廟慶

2019-03-21 19:32

〔記者楊金城／台南報導〕北門井仔腳鹽田的豬母廟（鎮海將軍廟），奉祀全台唯一豬臉人身的「豬母娘娘」，求姻緣靈驗，加上逢豬年，因而爆紅，不料，過年後發生火燒小廟，豬母神遇火神後，神像稍受損，目前「豬母娘娘」金身修復，請回鎮海將軍廟安座，迎接廟慶活動。

「豬母娘娘」的聖誕日是農曆3月29日（國曆5月3日），管理鎮海將軍廟的井仔腳興安宮主委洪鶴年說，今年將首次製作「豬母娘娘」的發財金，供信眾祈求好姻緣，也能祈求發財金錢母。

豬母廟今年爆紅後，遊客如織，2月下旬疑因遊客參拜多，插太多柱香，香爐「發爐」起火，「豬母娘娘」神像被燻黑稍受損，幸好被廟方人員及時發現撲滅。

井仔腳當地鹽鄉民宿老闆洪有志打趣說，「豬母娘娘」大戰火神後，上半身受傷，送去「梳妝打扮」，鎮海將軍廟也重新整理清掃。

井仔腳庄民尊稱「豬母娘娘」為「鎮海大將軍」、「大聖爺」，俗稱「尖嘴仔」，庄民和遊客敬奉胭脂水粉、口紅、香水讓豬母娘娘打扮，並可祈求姻緣線，找到另一半。

洪鶴年說，「豬母娘娘」的金身（神像）已修復，貼上金箔，臉彩妝成粉紅色，看起來很水（漂亮）！

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