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    台64線增設南向匝道 台北港端明起全面封閉40天

    6月30日至8月8日將封閉台64線台北港端西行線（往台北港方向）。（圖擷自公路總局官網）

    6月30日至8月8日將封閉台64線台北港端西行線（往台北港方向）。（圖擷自公路總局官網）

    2021/06/29 14:30

    ［記者周湘芸／新北報導］新北市八里區因台北港及聯外交通發展快速，交通部公路總局規畫設置台64線銜接台61線南向匝道。西部濱海公路北區臨時工程處公告，配合第一階段先期工程，6月30日至8月8日將封閉台64線台北港端西行線（往台北港方向），車輛需提前自八里交流道下橋。

    台64線與台61線目前無銜接，公路總局規畫設置台64線銜接台61線南向匝道，解決台64線八里端交流道尖峰時刻壅塞問題。八里區長陳炳仲說明，先期工程共分為3階段，針對台64線橋面工程，如落墩等先行施作，後續主體工程仍在發包中，開工日期需等發包完成後才可確認。

    西部濱海公路北區臨時工程處說明，台64線增設南向匝道第1階段先期工程約40天，將全面封閉台64線台北港端，車輛需提前自八里交流道下橋，利用商港路往西直行，經臨港大道進入台北港區。另外，商港路及中華路口、商港路及中山路口禁止左轉，商港路西行 （進港側）欲往南車輛，需改至商港一路口迴轉後，銜接中山路或中華路。

    西部濱海公路北區臨時工程處副處長林廷彥表示，第1階段先期工程為交通影響最大階段；第2階段工期約170天，將封閉台北港端1車道、保留1車道通行；第3階段工期約35天，將封閉進港及出港匝道內側各1車道，並封閉出港側平面道路1車道。

    台64線增設南向匝道第1階段先期工程約40天，將全面封閉台64線台北港端。（圖擷自公路總局官網）

    台64線增設南向匝道第1階段先期工程約40天，將全面封閉台64線台北港端。（圖擷自公路總局官網）

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