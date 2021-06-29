為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    與Delta病毒確診者接觸移工疑茶園打工 南投縣擬開罰

    與屏東確診白牌計程車司機接觸過的印尼籍移工，27日晚間在南投縣仁愛鄉華崗部落被警方尋獲。（民眾提供）

    與屏東確診白牌計程車司機接觸過的印尼籍移工，27日晚間在南投縣仁愛鄉華崗部落被警方尋獲。（民眾提供）

    2021/06/29 13:36

    ［記者張協昇／南投報導］1名逾期居留印尼移工，曾與屏東確診Delta病毒的白牌計程車司機有接觸，在南投縣仁愛鄉翠華村華崗部落被警方查獲，目前在檢疫所隔離中的這名移工，疑曾在茶園打工，南投縣政府社會及勞動處表示，若這名移工若真有非法打工事實，將依違反就業服務法對這名移工及雇主分別裁罰3萬元及15萬元罰鍰。

    1名曾與確診的屏東白牌計程車司機有過接觸的印尼籍逾期居留移工，行蹤一度成謎，南投縣仁愛分局接獲屏東警方通報緊急協尋，27日晚間在仁愛鄉翠華村華崗部落發現該名移工，送往中興檢疫所隔離，所幸第1次PCR檢測陰性，匡列與移工接觸者共13人，仁愛鄉公所並針對移工曾經出入場所進行全面清潔消毒。

    由於這名移工疑曾在仁愛鄉茶園非法打工，縣政府社會及勞動處表示，初步了解這名印尼移工係持觀光簽證入台，但簽證早已逾期，在收到警方調查筆錄後會一步了解，若確認這名移工有非法打工事實，將依違反就業服務法對這名移工及雇主分別裁罰3萬元及15萬元罰鍰，也呼籲民眾勿雇用逃逸或逾期居留移工，尤其在防疫重要時刻，以免成防疫破口。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    未及時發現兩老婦交談致Delta群聚？屏縣府：秘魯嬤自述遵守居檢規定
    2021/06/29 13:29

    未及時發現兩老婦交談致Delta群聚？屏縣府：秘魯嬤自述遵守居檢規定
    武漢肺炎》14秒接觸就染疫？專家：別過度恐慌
    2021/06/29 13:26

    武漢肺炎》14秒接觸就染疫？專家：別過度恐慌

    「水岸防疫生活」前瞻部署這樣做
    綠營批政治攻防 國民黨回嗆「非常荒謬」
    2021/06/29 13:24

    綠營批政治攻防 國民黨回嗆「非常荒謬」
    英研究「這組合混打」達9倍抗體濃度 網友提醒：理論上可行
    2021/06/29 12:57

    英研究「這組合混打」達9倍抗體濃度 網友提醒：理論上可行
    足跡地圖、登記殘劑系統先後當 綠營喊話中市府「要不要請唐鳳幫忙」
    2021/06/29 12:55

    足跡地圖、登記殘劑系統先後當 綠營喊話中市府「要不要請唐鳳幫忙」
    生活今日熱門
    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    全台27間醫療院所紛傳醫護人員確診（不斷更新）

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）
    2021/06/29 09:00

    防堵疫情！ 全台醫院異動資訊一覽（不斷更新）

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價
    2021/06/29 14:05

    紓困4.0再精進！41萬打工族可領1萬元補助 取消住宅6月夏季電價 影片

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看
    2021/06/29 10:10

    485.6萬劑疫苗來了！全民免費接種順序、時程、預定方式一次看 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播