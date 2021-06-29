與Delta病毒確診者接觸移工疑茶園打工 南投縣擬開罰

與屏東確診白牌計程車司機接觸過的印尼籍移工，27日晚間在南投縣仁愛鄉華崗部落被警方尋獲。（民眾提供）

2021/06/29 13:36

［記者張協昇／南投報導］1名逾期居留印尼移工，曾與屏東確診Delta病毒的白牌計程車司機有接觸，在南投縣仁愛鄉翠華村華崗部落被警方查獲，目前在檢疫所隔離中的這名移工，疑曾在茶園打工，南投縣政府社會及勞動處表示，若這名移工若真有非法打工事實，將依違反就業服務法對這名移工及雇主分別裁罰3萬元及15萬元罰鍰。

1名曾與確診的屏東白牌計程車司機有過接觸的印尼籍逾期居留移工，行蹤一度成謎，南投縣仁愛分局接獲屏東警方通報緊急協尋，27日晚間在仁愛鄉翠華村華崗部落發現該名移工，送往中興檢疫所隔離，所幸第1次PCR檢測陰性，匡列與移工接觸者共13人，仁愛鄉公所並針對移工曾經出入場所進行全面清潔消毒。

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由於這名移工疑曾在仁愛鄉茶園非法打工，縣政府社會及勞動處表示，初步了解這名印尼移工係持觀光簽證入台，但簽證早已逾期，在收到警方調查筆錄後會一步了解，若確認這名移工有非法打工事實，將依違反就業服務法對這名移工及雇主分別裁罰3萬元及15萬元罰鍰，也呼籲民眾勿雇用逃逸或逾期居留移工，尤其在防疫重要時刻，以免成防疫破口。

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